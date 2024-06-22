Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ribuan Orang Padati Kota Tua di Momen HUT Jakarta ke-497, Ingin Lihat Video Mapping dan Kembang Api

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |20:37 WIB
Ribuan Orang Padati Kota Tua di Momen HUT Jakarta ke-497, Ingin Lihat Video Mapping dan Kembang Api
Ribuan orang telah memadati area bersejarah di depan Museum Fatahillah. (Foto: MPI/ Muhammad Sukardi)
A
A
A

KOTA Tua Jakarta jadi salah satu spot masyarakat merayakan HUT Jakarta ke-497. Tidak heran ribuan orang telah memadati area bersejarah ini, khususnya di depan Museum Fatahillah.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di Kota Tua Jakarta, area Kota Tua Jakarta sudah ramai disambangi masyarakat sejak pukul 17.00 WIB. Beberapa dari mereka bahkan membawa tikar dan menggelarnya di depan Museum Fatahillah.

Ya, area depan Museum Fatahillah menjadi pusat perayaan HUT Jakarta ke-497. Mereka bersiap menyaksikan pertunjukan video mapping yang menampilkan sejarah Kota Jakarta dan keindahan Jakarta.

Sebelum video mapping utama ditayangkan, masyarakat disuguhkan cuplikan video mapping bertuliskan 'Sukses Jakarta untuk Indonesia'. Terlihat juga logo Kota Jakarta hingga tulisan 'Jakarta Light Festival' yang merupakan nama besar dari agenda perayaan HUT Kota Jakarta ke-497 di Kota Tua.

Tak hanya area Museum Fatahillah yang ramai dikunjungi, masyarakat pun menikmati beberapa spot foto menarik, seperti arena bermain anak yang dibuat warna-warni hingga kotak bercahaya yang terbuat dari kabel full colour yang disorot lampu berwarna.

Ribuan orang telah memadati depan Museum Fatahillah. (Foto: MPI/ Muhammad Sukardi)
Ribuan orang telah memadati depan Museum Fatahillah. (Foto: MPI/ Muhammad Sukardi)

Halaman:
1 2
      
