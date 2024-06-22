Advertisement
HOME WOMEN LIFE

TMII Ajak Pengunjung Nostalgia dengan Mainan Anak, Meriahkan HUT Jakarta 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |15:01 WIB
TMII Ajak Pengunjung Nostalgia dengan Mainan Anak, Meriahkan HUT Jakarta 2024
TMII gelar festival Kumpul Bocah untuk rayakan HUT Jakarta 2024. (Foto: MPI/ Anastasya Rizqa)
A
A
A

DESTINASI wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur turut memeriahkan HUT ke-497 DKI Jakarta, Sabtu (22/6/2024). Para pengunjung berbondong-bondong menikmati beragam keseruan yang dihadirkan di TMII.

Salah satunya momen Kumpul Bocah, di mana para pengunjung bisa menikmati serunya permainan lawas anak-anak. Sederet permainan jadul seperti yoyo, congklak, enggrang dan masih banyak lagi dihadirkan di acara Kumpul Bocah ini.

Salah satunya yang ikut menikmati serunya permainan masa kecil di acara Kumpul Bocah ialah Fitri (19). Pengunjung TMII asal Jakarta Timur ini hadir langsung dan menikmati serunya sederet permainan jadul di area Plaza Lokomotif, TMII. Ia mulanya tak mengatahui adanya acara Kumpul Bocah yang menghadirkan beragam permainan anak-anak 90-an ini.

TMII gelar festival Kumpul Bocah untuk rayakan HUT Jakarta 2024. (Foto: MPI/ Anastasya Rizqa)
TMII gelar festival Kumpul Bocah untuk rayakan HUT Jakarta 2024. (Foto: MPI/ Anastasya Rizqa)

“Awalnya cuma lewat doang, terus tertarik ini ada apa,” ucap Fitri kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (22/6/2024).

Saat dihampiri MNC Portal Indonesia, Fitri rupanya tengah asyik bermain congklak dengan temannya. Melihat ada banyak permainan lawas anak-anak ini, Fitri langsung tertarik dan ingin mencoba semuanya.

“Seru, (main congklak) tapi saya kalah. Ngerasa nostalgia,” tuturnya.

Sementara itu, Festival Kumpul Bocah mulai tanggal 22 Juni hingga 7 Juli 2024. Acara ini juga akan menyuguhkan Festival Anak, Pertunjukan Budaya, hingga beragam permainan lawas anak-anak yang bisa dimainkan secara gratis dari pukul 10.00-17.00 WIB.
 

(Leonardus Selwyn)

      
