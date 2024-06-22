TMII Hadirkan Festival Kumpul Bocah, Meriahkan HUT Jakarta 2024

MENYAMBUT hari ulang tahun (HUT) DKI Jakarta, destinasi wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur menghadirkan banyak keseruan untuk para warga Jakarta. Berbagai kegiatan dan acara menarik akan disuguhkan untuk masyarakat yang ingin menikmati masa liburan mereka.

Public Relations and Protocol Manager TMII, Novera Mayang Sari mengungkap pengunjung TMII di HUT Jakarta ini, Sabtu (22/6/2024) begitu antusias. Sedikitnya ada 11 ribu pengunjung yang sudah memadati TMII di pagi ini.

“Per jam 10.00 WIB ini sudah lebih dari 11 ribu pengunjung,” ungkap Novera saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (22/6/2024).

Menyambut HUT DKI Jakarta ini, TMII juga akan mengadakan Festival Kumpul Bocah mulai tanggal 22 Juni hingga 7 Juli 2024. Festival ini akan menampilkan berbagai rangkaian acara seperti Natsu Matsuri (Festival Musim Panas Jepang) yang menghadirkan Bon Odori (Tarian Tradisional Jepang), Penampilan Taiko (Tabuh Drum), Parade Omikoshi (Arak-arakan Kuil Portabel), dan berfoto bersama cosplayers dari karakter favoritmu.

TMII gelar Festival Kumpul Bocah untuk meriahkan HUT Jakarta 2024. (Foto: Instagram @tmiiofficial)

Selain itu, TMII juga akan mengadakan acara Gelar Seni Budaya Betawi. Akan ada arak-arakan roti buaya, ondel-ondel, stand up comedy dan ragam acara seru lainnya yang digelar di Plaza Kori Agung. Pengunjung juga dapat menikmati Bir Pletok, Selendang Mayang, dan Roti Buaya secara gratis.

Di momen HUT DKI Jakarta ini, TMII pun menghadirkan banyak promo menarik yang bisa dinikmati para pengunjung. Sebagai bagian dari perayaan HUT Jakarta, TMII juga menawarkan promo khusus Beli 1 gratis 1 tiket masuk TMII yang berlaku untuk kedatangan di tanggal 22 Juni 2024.

Adapula promo khusus kereta gantung. Dengan membayar sekali seharga Rp100.000, pengunjung dapat menaiki kereta gantung sebanyak yang diinginkan selama periode promo, mulai dari tanggal 7 Juni sampai 31 Juli 2024.



