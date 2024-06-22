Nongkrong di Lounge Jadi Pilihan Workaholic dan Anak Muda Zaman Now, Ini Alasannya!

NONGKRONG kini mulai menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, terutama di area perkotaan. Terlebih, bagi para pekerja yang ingin sekedar rehat dari pekerjaan dan rutinitas yang padat.

Selama ini, bar menjadi salah satu lokasi nongkrong andalan para workaholic. Namun, tren ini tampaknya mulai mengalami perkembangan. Tak hanya bar, banyak para pekerja atau bahkan anak zaman now yang mulai memilih nongkrong di lounge. Meski hampir tidak jauh berbeda dengan bar, suasana nongkrong di lounge sendiri memberikan suasana yang lebih eksklusif.

Sebab tak hanya bisa menikmati sajian minuman atau camilan platter yang memanjakan lidah, di lounge biasanya kerap menghadirkan sajian live music yang lebih menghidupkan suasana. Bahkan, ada beberapa lounge yang mulai menghadirkan sejumlah musisi Tanah Air ternama. Salah satunya, Blaze Jakarta Music Lounge.

Lounge musik yang ada di kawasan SCBD, Jakarta Selatan ini menghadirkan berbagai acara musik live yang akan diadakan secara rutin. Usai sukses menghibur pengunjung dengan penampilan band Maliq & D'Essentials baru-baru ini, lounge musik ini rencananya juga akan menghadirkan live music dari penyanyi Titi DJ, Afghan, RAN, D’Masiv, Ungu, hingga musisi legendaris Iwan Fals!

CEO Blaze, Chandra Tamara, menyatakan bahwa kolaborasi dengan penampilan artis-artis ternama Tanah Air dinilai akan menjadi salah satu daya tarik utama konsep lounge musik yang anti mainstream di area Jakarta.