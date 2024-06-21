Potret Ganteng Pramudya Kusumawardhana, Atlet Bulutangkis yang Kini Berbendera Australia

POTRET Ganteng Pramudya Kusumawardhana, Atlet Bulutangkis yang Kini Berbendera Australia, akan diulas singkat melalui artikel ini.

Pramudya Kusumawardhana, nama yang tak asing lagi bagi pecinta bulu tangkis Indonesia. Pernah menjadi salah satu pemain ganda putra terbaik Tanah Air, kini Pramudya memilih untuk membela negara lain, Australia dalam karir internasionalnya.

Tak hanya jago di lapangan bulu tangkis, tetapi Pramudya juga muncul sebagai atlet dengan penampilannya yang menarik, yang seringkali membuatnya menjadi bahan perbincangan.

Nah, berikut ini merupakan potret ganteng Pramudya Kusumawardhana, atlet bulutangkis yang kini berbendera Australia, dihimpun dari akun Instagram, @pramudyakusumawardana, Jumat (21/6/2024)

1. Bermain untuk Australia: Pramudya kini resmi membela Australia setelah beralih kewarganegaraan. Bersama pasangan barunya, Andika Ramadiansyah, ia bertanding di sektor ganda putra untuk tim nasional Australia.

(Potret Ganteng Pramudya Kusumawardhana, Atlet Bulutangkis yang Kini Berbendera Australia, Foto: Instagram @pramudyakusumawardana)

2. Rutin ngegym: Mirror selfie di ruang gym, dengan tampilan segar usai menjalani rutinitas harian yang menunjukkan dedikasinya dalam mempertahankan kebugaran dan kekuatannya sebagai atlet.

