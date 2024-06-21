Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Ganteng Pramudya Kusumawardhana, Atlet Bulutangkis yang Kini Berbendera Australia

Dita Pramesti , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |22:30 WIB
Potret Ganteng Pramudya Kusumawardhana, Atlet Bulutangkis yang Kini Berbendera Australia
Potret Ganteng Pramudya Kusumawardhana, Atlet Bulutangkis yang Kini Berbendera Australia, (Foto: Instagram @pramudyakusumawardana)
A
A
A

POTRET Ganteng Pramudya Kusumawardhana, Atlet Bulutangkis yang Kini Berbendera Australia, akan diulas singkat melalui artikel ini.

Pramudya Kusumawardhana, nama yang tak asing lagi bagi pecinta bulu tangkis Indonesia. Pernah menjadi salah satu pemain ganda putra terbaik Tanah Air, kini Pramudya memilih untuk membela negara lain, Australia dalam karir internasionalnya.

Tak hanya jago di lapangan bulu tangkis,  tetapi Pramudya juga muncul sebagai atlet  dengan penampilannya yang menarik, yang seringkali membuatnya menjadi bahan perbincangan.

Nah, berikut ini merupakan potret ganteng Pramudya Kusumawardhana, atlet bulutangkis yang kini berbendera Australia, dihimpun dari akun Instagram, @pramudyakusumawardana, Jumat (21/6/2024)

1. Bermain untuk Australia: Pramudya kini resmi membela Australia setelah beralih kewarganegaraan. Bersama pasangan barunya, Andika Ramadiansyah, ia bertanding di sektor ganda putra untuk tim nasional Australia.

Pramudya Kusumawardhana

(Potret Ganteng Pramudya Kusumawardhana, Atlet Bulutangkis yang Kini Berbendera Australia, Foto: Instagram @pramudyakusumawardana)

2. Rutin ngegym: Mirror selfie di ruang gym, dengan tampilan segar usai menjalani rutinitas harian yang menunjukkan dedikasinya dalam mempertahankan kebugaran dan kekuatannya sebagai atlet.

Pramudya Kusumawardhana

(Potret Ganteng Pramudya Kusumawardhana, Atlet Bulutangkis yang Kini Berbendera Australia, Foto: Instagram @pramudyakusumawardana)

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/194/3077800/ivar_jenner-QtIN_large.jpg
5 Tampilan Keren Ivar Jenner, Lebih Pilih Sporty atau Kasual?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/194/3077319/ragnar_oratmangoen-aMoX_large.jpg
5 Potret Tampan Ragnar Oratmangoen, Diaspora Mualaf yang Kerap Tampil Keren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/194/3076899/justin_hubner-iEQT_large.jpg
5 Tampilan Keren ala Justin Hubner, Bikin Perempuan Klepek-Klepek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/194/3075894/rafael_struick-WaFi_large.jpg
5 Streetwear ala Rafael Struick, Bikin Ganteng Maksimal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/612/3062035/nathan_tjoe_a_on-ZiAq_large.jpg
Viral Potret Nathan Tjoe-A-On Menggerutu ketika Tanda Tangan Jersey, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/612/3034665/robin_le_normand-ugq0_large.jpg
Potret Robin Le Normand, Si Ganteng Bek Tengah Andalan Spanyol di Euro 2024
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement