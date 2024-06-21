Gaya Model Majalah Dewasa Echa Frauen Berbikini di Pantai, Netizen: Dilihat Dosa Gak Dilihat Mubazir

ECHA Frauen merupakan model majalah dewasa yang penampilannya kerap mencuri perhatian. Namanya sempat menjadi sorotan karena viral video syur yang diduga mirip wajahnya viral di media sosial.

Ya, Echa memang kerap tampil seksi dalam setiap momen. Bahkan postingannya di Instagram menunjukkan lekuk tubuhnya yang aduhai. Seperti pada postingan terbarunya ia sempat difoto oleh konten kreator asal Bali, Ba Kusuma Dewa. Berikut ulasannya dari Instagram @echafrauenreal.

Seksi berbikini

Potret Echa Echa saat pose di pinggir pantai memakai bikini berwarna biru. Gayanya terlihat memukau memakai kacamata hitam dan rambut panjang digerai. Ia pose memegang g-string sambil memberikan ekspresi wajah fierce.

Pose setengah duduk

Pada foto selanjutnya Echa nampak bergaya setengah duduk sambil memamerkan bokongnya yang menggoda. Echa memadukan tampilannya dengan sneakers. Pose Echa di foto ini memamerkan body goals bak gitar Spanyol.