Potret Nora Alexandra Pose di Gym, Gemas Pakai Sportswear Pink

NORA Alexandra memang dikenal sebagai model cantik dan seksi. Istri dari Jerinx SID ini pun memiliki banyak pengikut di akun Instagramnya.

Nora pun cukup aktif membagikan aktivitasnya di Instagram, terutama ketika dia tengah berolahraga. Terbaru Nora membagikan beberapa foto saat di tempat gym, dia tampil gemas memakai sportswear warna pink.

"Semangat hempas lemak, gas," tulis Nora dalam keterangan fotonya. Berikut ulasannya dari Instagram @noraalexandra.

Hobi olahraga



Nora sendiri memang memiliki hobi olahraga. Ia melakukan beberapa latihan olahraga setiap harinya, mulai dari lari hingga angkat beban. Tak heran Nora memiliki tubuh yang ideal dan bikin iri.

"Aku tidak melihat lemak, sudah bagus kelihatannya," komen @photo***

Gemas dengan sportwear pink



Di foto ini, Nora terlihat baru selesai latihan olahraga. Ia pose duduk di tempat gym. Nora nampak menggemaskan dengan sportswear warna pink dan sneakers. Sementara itu rambut panjangnya dicepol dan dia menambahkan kacamata di kepalanya.

"Howtie," timpal @kelly***

Tubuh berkeringat



Meskipun olahraga melelahkan, namun ia tetap semangat menjalaninya. Dia pun tak segan berfoto dengan tubuh berkeringat. Bikin bergairah.