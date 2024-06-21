Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apakah Mata Minus Bisa Kembali Normal Tanpa Operasi?

Dita Pramesti , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |17:30 WIB
Apakah Mata Minus Bisa Kembali Normal Tanpa Operasi?
Apakah Mata Minus Bisa Kembali Normal Tanpa Operasi (Foto: Freepik)
A
A
A

APAKAH Mata Minus Bisa Kembali Normal Tanpa Operasi? Jadi pertanyaan umum banyak orang di kehidupan sehari-hari.

Mata minus atau rabun jauh (miopia) adalah kondisi di mana penglihatan menjadi tidak jelas saat melihat objek yang jauh. Kondisi ini terjadi karena kornea mata yang terlalu cembung atau panjang bola mata yang terlalu besar, sehingga cahaya tidak bisa fokus dengan tepat di retina.

Beberapa faktor yang bisa menyebabkan mata minus meliputi faktor genetika, kebiasaan membaca atau melihat layar terlalu dekat, dan jarang melakukan aktivitas di luar ruangan.

Kesehatan mata

(Apakah Mata Minus Bisa Kembali Normal Tanpa Operasi?, Foto: Freepik)

Namun, banyak orang yang bertanya-tanya apakah mata minus bisa kembali normal tanpa operasi. Dikutip dari  Arizona Retinal Specialists, Jumat (21/6/2024), dikatakan mengurangi penglihatan yang minus sejatinya dapat dilakukan dengan metode alami, tanpa  menjalani operasi, menggunakan laser, obat-obatan, atau kacamata.

Metode-metode ini melibatkan pijat mata, teknik relaksasi, dan latihan mata secara rutin, yang mirip dengan terapi fisik untuk otak dan mata. Pijat mata yang dilakukan secara teratur bisa membantu meredakan ketegangan dan meningkatkan aliran darah ke mata.

periksa kesehatan mata

(Apakah Mata Minus Bisa Kembali Normal Tanpa Operasi?, Foto: Freepik)

Selanjutnya, ada terapi penglihatan yang membantu meningkatkan kemampuan mata untuk fokus dan bergerak. Teknik ini dirancang untuk memperkuat otot mata dan meningkatkan jangkauan gerak mata.

 

Halaman:
1 2
      
