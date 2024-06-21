Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Lukisan Indah Karya Anak Poppy Dharsono Kembali Mejeng di IFI Wijaya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |15:30 WIB
Lukisan Indah Karya Anak Poppy Dharsono Kembali Mejeng di IFI Wijaya
Lukisan Karya Anak Poppy Dharsono di IFI Wijaya, (Foto: MPI/Wiwie)
A
A
A

INSTITUT Français d'Indonésie atau IFI Wijaya, Jakarta Selatan, kembali menggelar pameran seni rupa bertajuk 'Betawi Punya Gaye' baru-baru ini. Dalam perhelatan tahun ini, diketahui  ada lima seniman yang tergabung dalam sanggar Garajas berkesempatan memamerkan karya di pameran ini, salah satunya Gadis Dharsono.

Selain Gadis Dharsono, keempat seniman yang terlibat dalam pameran ini yakni adalah Aries Tanjung, Boan, Ernawan dan Jan Praba. Gadis sendiri mempersembahkan empat lukisan yang berkonsep ekspresif. Gadis Dharsono sendiri adalah perempuan berkebutuhan khusus berusia 27 tahun, anak dari Ketua Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) Poppy Dharsono.

Permainan warna dan pola abstrak cukup mampu memanjakan mata pencinta seni. Lewat karya seni ini, para penikmat seni diajak menyelami isi pikiran dan perasaan Gadis yang ditumpahkan dalam bentuk lukisan.

Menurut  Poppy Dharsono, empat lukisan Gadis yang ditampilkan di pameran kali ini merupakan karya yang dibuatnya pada awal tahun lalu.  Pada pameran kali ini, Gadis menampilkan karya yang tak kalah ekspresif untuk menggambarkan keragaman manusia yang ada di Jakarta lewat permainan warna hingga karakter. 

lukisan Gadis, anak Poppy Darsono

“Di sini dia impress sekali pada warnanya, karena ini kan tentang manusia-manusia yang ada di Jakarta. Segala macam warna,” ujar Poppy, saat diwawancara usai pembukaan pameran, belum lama ini.  

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/04/27/33/1892108/kode-di-balik-perjamuan-terakhir-ramalan-leonardo-da-vinci-soal-kiamat-1aE1vZbryd.jpg
Kode di Balik Perjamuan Terakhir, Ramalan Leonardo da Vinci soal Kiamat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/09/29/33/1785565/terungkap-lukisan-mona-lisa-telanjang-ditemukan-di-paris-nEEO1LnRaU.jpg
Terungkap, Lukisan Mona Lisa Telanjang Ditemukan di Paris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/14/206/1755918/60-tahun-berkarier-pelukis-nyoman-gunarsa-persembahkan-karya-terbaik-untuk-negeri-gJ6VRMUcpZ.jpg
60 Tahun Berkarier, Pelukis Nyoman Gunarsa Persembahkan Karya Terbaik untuk Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/13/206/1755261/jelang-hut-ri-lukisan-7-presiden-dan-72-pahlawan-nasional-dipamerkan-Yy1ejuyDhE.jpg
Jelang HUT RI, Lukisan 7 Presiden dan 72 Pahlawan Nasional Dipamerkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/07/30/206/1746692/lukisan-realis-ekspresif-jelang-hut-republik-indonesia-No2J8PM4g7.jpg
Lukisan Realis Ekspresif Jelang HUT Republik Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/20/33/1695827/fantastis-lukisan-jean-michel-basquiat-terjual-dengan-harga-rp1-47-t-72SSqjaFsw.jpg
Fantastis, Lukisan Jean Michel Basquiat Terjual dengan Harga Rp1,47 T
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement