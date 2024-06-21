Lukisan Indah Karya Anak Poppy Dharsono Kembali Mejeng di IFI Wijaya

INSTITUT Français d'Indonésie atau IFI Wijaya, Jakarta Selatan, kembali menggelar pameran seni rupa bertajuk 'Betawi Punya Gaye' baru-baru ini. Dalam perhelatan tahun ini, diketahui ada lima seniman yang tergabung dalam sanggar Garajas berkesempatan memamerkan karya di pameran ini, salah satunya Gadis Dharsono.

Selain Gadis Dharsono, keempat seniman yang terlibat dalam pameran ini yakni adalah Aries Tanjung, Boan, Ernawan dan Jan Praba. Gadis sendiri mempersembahkan empat lukisan yang berkonsep ekspresif. Gadis Dharsono sendiri adalah perempuan berkebutuhan khusus berusia 27 tahun, anak dari Ketua Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) Poppy Dharsono.

Permainan warna dan pola abstrak cukup mampu memanjakan mata pencinta seni. Lewat karya seni ini, para penikmat seni diajak menyelami isi pikiran dan perasaan Gadis yang ditumpahkan dalam bentuk lukisan.

Menurut Poppy Dharsono, empat lukisan Gadis yang ditampilkan di pameran kali ini merupakan karya yang dibuatnya pada awal tahun lalu. Pada pameran kali ini, Gadis menampilkan karya yang tak kalah ekspresif untuk menggambarkan keragaman manusia yang ada di Jakarta lewat permainan warna hingga karakter.

“Di sini dia impress sekali pada warnanya, karena ini kan tentang manusia-manusia yang ada di Jakarta. Segala macam warna,” ujar Poppy, saat diwawancara usai pembukaan pameran, belum lama ini.