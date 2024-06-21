Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Prewedding Beby Tsabina, Makin Cantik dengan Background Tanjung Lesung

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |15:03 WIB
Potret Prewedding Beby Tsabina, Makin Cantik dengan Background Tanjung Lesung
Prewedding Beby Tsabina. (Foto: Instagram)
A
A
A

BEBY Tsabina membagikan foto prewedding bersama calon suaminya, Rizki Natakusumah di media sosialnya. Sebelumnya, Beby Tsabina dan Rizki Natakusumah menggelar acara lamaran pada 4 April 2024 lalu. 

Menyambut hari pernikahannya, Beby dan Rizki pun melakukan foto prewedding dengan mengekspos keindahan Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten yang merupakan daerah asal Rizki Natakusumah. Keduanya berpose di pinggir pantai Tanjung Lesung yang begitu indah ditemani deburan ombak.  

Yuk intip foto-foto prewedding Beby dan Rizky yang dibagikan di Instagram @bebytsabina.

Menatap dengan penuh cinta 
Beby Tsabina
Beby dan Rizki tampak menatap dengan penuh cinta disaksikan deburan ombak di pesisir pantai Tanjung Lesung yang indah. Keduanya juga tampak saling menggenggam dengan eratnya.

Berlarian di pinggir pantai
Beby Tsabina
Momen prewedding kali ini dimanfaatkan keduanya untuk menghabiskan waktu bersama, bercanda ria sembari berlarian di pesisir pantai, so sweet!

 

