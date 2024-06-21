Menginap di Ruang Terbuka Hijau Jadi Cara Healing Baru yang Seru

KESIBUKAN sehari-hari di kota padat membuat sebagian orang merasa lelah secara fisik hingga mental. Karena itu, healing dianggap menjadi salah satu pelepas penat.

Dari banyak cara healing yang sekarang ramai dicoba, healing ala Gen Z dengan memilih penginapan ruang terbuka hijau kini makin populer. Sensasi liburan singkat yang menyatu dengan alam dianggap lebih membuat 'happy' dan menciptakan memori yang indah setelahnya.

"Penginapan ruang terbuka hijau itu bukan hanya menawarkan tempat menginap yang nyaman, tapi mengajak tamu menjajal destinasi di sekitar penginapan," jelasBayu Ramadhan selaku Chief Commercial Officer Bobobox dalam konferensi pers kampanye 'Discover More, Discover You' yang digelar di Bobocabin, Pengalengan, Kabupaten Bandung, belum lama ini.

Tak hanya diajak mengunjungi lokasi wisata di sekitar penginapan, cara healing ini juga mengajak wisatawan atau tamu penginapan untuk merasakan keindahan alam, kuliner khas daerah tersebut, budaya, hingga kearifan lokal yang menyenangkan untuk dijelajahi.

Konsep tersebut, kata Bayu, memberi pengalaman berbeda bagi wisatawan. Bahkan, dengan mengunjungi lokasi wisata di sekitar penginapan, itu diharapkan dapat membuat wisatawan menemukan jati diri mereka.

"Kami berharap konsep seperti ini menjadi sarana bagi setiap individu untuk menciptakan momen tak terlupakan, baik bagi mereka sendiri maupun orang-orang terdekat mereka," pungkasnya.