HOME WOMEN LIFE

Viral Konten Bocil Nangis Ini Direpost Billie Eilish, Video Apa Sih?

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |18:03 WIB
Viral Konten Bocil Nangis Ini Direpost Billie Eilish, Video Apa Sih?
Viral Bocil Menangis Direpost Billie Eilish. (Foto: TikTok)
A
A
A

RAMAI di media sosial konten bocil nangis nonton video kucing AI di Tiktok. Sampai-sampai Penyanyi Internasional Billie Eilish 'repost' konten tersebut.

Video yang dimaksud adalah konten akun TikTok @b.ajasiii, dibagikan empat hari lalu saat berita ini dibuat, dan kini telah ditonton lebih dari 138,7 jutaan kali.

Video tersebut memperlihatkan seorang bocah laki-laki menangis haru melihat konten video kucing AI dengan backsound lagu Billie Eilish yang berjudul 'What Was I Made For?'.

Viral Bocil Nangis

Air mata bocah tersebut benar-benar deras keluar. Ia pun sesunggukan, tak bisa membendung rasa sedihnya.

Konten video kucing AI-nya sendiri menceritakan bagaimana kisah hidup kucing oren yang digambarkan berbeda dari kucing lainnya, yang berwarna putih. Ia dianggap aneh dan sering ditertawakan oleh kucing putih.

Karena tahu berbeda, kucing oren itu pun pergi menjauh dari para kucing putih dan melakukan aksi yang di luar prediksi. Ya, kucing oren tersebut mengecat bulunya dengan warna putih, dengan harapan dia bisa diterima oleh kucing lain.

Sayangnya, suatu ketika hujan deras turun dan cat putih yang menempel di bulunya luntur. Identitas kucing oren itu pun terungkap kembali dan dia semakin malu dengan perbedaannya itu. Kucing oren itu pun nangis dan semakin merasa sendiri, dia pun pergi dari teman-temannya.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
