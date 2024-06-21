Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Transformasi Zara Adhisty, dari Bocil hingga Dewasa di Ultah ke-21

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |12:26 WIB
5 Potret Transformasi Zara Adhisty, dari Bocil hingga Dewasa di Ultah ke-21
Potret Transformasi Zara Adhisty, (Foto: Instagram @zaraadhsty)
A
A
A

ZARA Adhisty tengah berbahagia di momen ulang tahunnya. Bintang film Dua Garis Biru itu baru saja menginjak usia 21 tahun pada hari ini, Jumat (21/6/2024)

Sebagai bintang film, Zara sukses membintangi sederet sineas Indonesia yang memukau. Namanya mulai sukses usai menjadi member dari girl group, JKT48 hingga memutuskan bermain di layar lebar.

Kini, Zara tumbuh menjadi wanita yang memesona. Gaya dan pesona adik Hasya Kayla ini sukses membuat para netizen terpana dibuatnya. Yuk intip lagi potret transformasi Zara Adhisty saat belia hingga kini menjadi wanita cantik di usia 21 tahun, sebagaimana dihimpun Instagram, @zaraadhsty dan  @mrssaladin, Jumat (21/6/2024)

1. Foto keluarga: Potret Zara di masa belia bersama sanak keluarganya. Terlihat ada ayah, ibu adik-adik Zara dan juga sang kakak, Hasya Kayla. Foto tersebut diunggah sang ibunda, Sofia Yulinar di akun Instagram-nya, @mrssaladin di tahun 2018. Kala itu, Zara masih berusia 15 tahun dan nampak belia dengan wajah penuh keceriaan.

Zara Adhisty

2. Adik Iqbaal Ramadhan: Salah satu film yang ia bintangi di awal kariernya ialah Dilan 1990 (2018) dan beradu akting dengan Iqbaal Ramadhan dengan berperan sebagai adik dari Dilan yang diperankan Iqbaal. Nampak foto tersebut menampilkan kedekatan Zara dan Iqbaal sebagai adik kakak di film tersebut.

Zara Adhisty

 

Halaman:
1 2
      
