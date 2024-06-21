3 Zodiak Pandai Jaga Kesehatan, Aries Nomor 1

KESEHATAN adalah harta yang paling berharga, makanya menjaganya adalah hal yang penting bagi semua orang, namun tidak semua memiliki kesadaran dan disiplin yang sama dalam menjaganya.

Berdasarkan astrologi, terdapat beberapa zodiak yang dikenal punya karakter kecenderungan untuk memprioritaskan kesehatan dibandingkan zodiak lainnya. Sebab punya semangat tinggi untuk hidup sehat, serta disiplin.

Melansir dari Bustle, Sabtu (22/6/2024), berikut ini merupakan ulasan tentang tiga zodiak yang pandai jaga kesehatan menurut seorang ahli astrologi, Stina Garbis.

1 Aries: Aries yang penuh semangat dan kompetitif selalu antusias untuk menjaga rutinitas kesehatannya. Mereka selalu terbuka untuk mencoba hal baru yang menjanjikan untuk membuat mereka lebih baik, lebih cepat, atau lebih kuat.

Para Aries gemar mengikuti tren olahraga terbaru, bahkan saat di hari libur. Mereka menyukai tantangan dan selalu mencari cara baru untuk berkeringat dan mengurangi stres.