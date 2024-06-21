Mudah Bosan! 3 Zodiak Ini Cenderung Punya Hubungan Asmara Sebentar

BANYAK orang menginginkan bisa menjalin hubungan asmara yang serius dan langgeng. Namun, bagi beberapa individu, komitmen jangka panjang terasa bagaikan belenggu yang mengikat.

Bagi tipe orang seperti ini, hubungan singkat dan penuh petualangan lebih menarik dan menyenangkan. Berdasarkan astrologi, ada beberapa zodiak yang memang cenderung untuk memiliki hubungan jangka pendek dan sulit untuk benar-benar serius.

Melansir dari Bustle, Sabtu (22/8/2024), berikut ini merupakan tiga zodiak yang cenderung punya hubungan jangka pendek karena mudah bosan menurut seorang pendiri aplikasi astrologi, Cosmic Fusion, Michelle Bell.

1 Aries: Aries dikenal punya karakter penuh semangat, energik, dan sangat menyukai kebebasan. Dalam hubungan, mereka lebih tertarik pada hubungan yang memberi kesenangan dan kebebasan daripada komitmen yang dalam dan stabil.

Aries bisa dengan cepat mengakhiri hubungan hanya karena adanya konflik kecil atau ketika mereka tertarik pada orang baru yang menarik perhatian mereka.

"Ditambah, mereka sangat mementingkan kebebasan, jadi mereka mungkin akan pergi saat keadaan menjadi terlalu serius," jelas Michelle.