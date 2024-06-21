Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mudah Bosan! 3 Zodiak Ini Cenderung Punya Hubungan Asmara Sebentar

Dita Pramesti , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |15:00 WIB
Mudah Bosan! 3 Zodiak Ini Cenderung Punya Hubungan Asmara Sebentar
Zodiak mudah bosan cenderung punya hubungan asmara sebentar, (Foto: Drazen Zigic/Freepik)
A
A
A

BANYAK orang menginginkan bisa menjalin hubungan  asmara yang serius dan langgeng. Namun, bagi beberapa individu, komitmen jangka panjang terasa bagaikan belenggu yang mengikat.

Bagi tipe orang seperti ini,  hubungan singkat dan penuh petualangan lebih menarik dan menyenangkan. Berdasarkan astrologi, ada beberapa zodiak yang memang cenderung untuk memiliki hubungan jangka pendek dan sulit untuk benar-benar serius.

Melansir dari Bustle, Sabtu (22/8/2024), berikut ini merupakan tiga zodiak yang cenderung punya hubungan jangka pendek karena mudah bosan menurut seorang pendiri aplikasi astrologi, Cosmic Fusion, Michelle Bell.

1 Aries: Aries dikenal punya karakter penuh semangat, energik, dan sangat menyukai kebebasan. Dalam hubungan, mereka lebih tertarik pada hubungan yang memberi kesenangan dan kebebasan daripada komitmen yang dalam dan stabil.

Aries bisa dengan cepat mengakhiri hubungan hanya karena adanya konflik kecil atau ketika mereka tertarik pada orang baru yang menarik perhatian mereka.

"Ditambah, mereka sangat mementingkan kebebasan, jadi mereka mungkin akan pergi saat keadaan menjadi terlalu serius," jelas Michelle.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/612/3192174/zodiak-9SH1_large.jpg
5 Zodiak Ini Diprediksi Makin Sial di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement