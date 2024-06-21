Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Arang Sate Daging Kurban Tiba-Tiba Meledak, Kena Azab?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |08:09 WIB
Viral Arang Sate Daging Kurban Tiba-Tiba Meledak, Kena Azab?
Viral Sate Kurban Meledak. (Foto: X)
A
A
A

MOMEN Hari Raya Idul Adha dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk menikmati daging sapi atau kambing kurban dengan cara membakarnya. Biasanya, membakar sate dilakukan secara bersama agar terasa lebih ringan dan dijadikan momen keakraban.

Tapi, momen bakar sate daging kurban menjadi menyeramkan ketika arang yang digunakan tiba-tiba meledak. Sekumpulan pria yang sedang membakar sate itu langsung berhamburan untuk menghindari serpihan bara yang terlempar ke udara.

Video yang memerlihatkan momen mengerikan itu diunggah oleh akun X (Twitter) @prodygeer. Dijelaskan oleh akun tersebut bahwa hal itu terjadi akibat alas yang digunakan untuk membakar sate tersebut adalah conblock yang terbuat dari bahan dasar semen.

Viral Sate Kurban

"Lantainya terbuat dari portland cement. Semen porlen berikatan dengan air membentuk hidrat (dan nantinya karbonat). Ketika dipanaskan terjadi reaksi calcining melepaskan gas (hidrat jadi uap air, carbonate jadi CO2). Gas terjebak bertekanan, pengen bebas, jadi meledak," bunyi keterangan unggahan tersebut.

Salah satu warganet mempertanyakan apakah hal tersebut akan terjadi apabila menggunakan batu bata merah. Disebutkan bahwa hal yang sama tidak akan terjadi, karena batu bata merah terbuat dari tanah lempung bukan semen yang memiliki zat lime atau kapur tohor yang bisa bereaksi membentuk hidrat dan karbonat.

Namun, arang yang meledak bisa disebabkan oleh kayu yang menjadi bahan utama dari arang tersebut. Hal itu terjadi akibat air dan getah yang ada berada dalam kayu berubah menjadi uap. 

Di dalam kayu juga mengandung sesuatu yang disebut selulosa, yang ketika memanas akan rusak atau terurai. Ini bisa dilihat ketika asap keluar dari kayu, bahkan sebelum potongan kayu itu terbakar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/612/3024056/viral_babi_untuk_kurban-oW1g_large.jpg
Viral Mualaf Ini Bawa Babi untuk Hewan Kurban, Netizen: Bikin Bingung Malaikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/340/3022809/5-fakta-kerbau-ngamuk-saat-mau-disembelih-seruduk-panitia-kurban-lalu-kabur-ke-ciawi-izZRlnpPVS.jpg
5 Fakta Kerbau Ngamuk saat Mau Disembelih, Seruduk Panitia Kurban lalu Kabur ke Ciawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/337/3022947/terjadi-peningkatan-volume-kendaraan-di-tol-trans-jawa-selama-libur-idul-adha-berikut-rinciannya-yxA4I6rwdz.jpg
Terjadi Peningkatan Volume Kendaraan di Tol Trans Jawa Selama Libur Idul Adha, Berikut Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/340/3022880/kaget-mau-disembelih-sapi-ngamuk-tendang-panitia-kurban-hingga-muntah-darah-dan-masuk-rs-qXMiDcEiLt.jpg
Kaget Mau Disembelih, Sapi Ngamuk Tendang Panitia Kurban hingga Muntah Darah dan Masuk RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/338/3022892/libur-idul-adha-2024-hujan-deras-guyur-tmii-Oe4yIeF3si.jpg
Libur Idul Adha 2024, Hujan Deras Guyur TMII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/512/3022869/geliat-kampung-jagal-kepala-di-semarang-banjir-orderan-saat-hari-raya-kurban-uv2ey9wzLA.jpg
Geliat Kampung Jagal Kepala di Semarang, Banjir Orderan saat Hari Raya Kurban
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement