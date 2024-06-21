Intip Produk-Produk Kecantikan di Offline Store Glamify

GLAMIFY merupakan toko retail yang menyediakan berbagai macam produk-produk kecantikan. Seluruh produk-produk yang ada di toko Glamify telah disortir dan dipilih secara teliti untuk memastikan tidak hanya kualitas terbaik, tetapi juga keasliannya. Fitur yang disediakan oleh Glamify juga beragam terutama Beauty Test.

Dengan fitur tersebut, kalian bisa melakukan AI Skin Consultation, AR Foundation Founder, dan AR Makeup Try-On untuk memudahkan pelanggan dalam memilih produk yang tepat sesuai kebutuhan mereka.

Toko Glamify saat ini tidak hanya tersedia online tetapi juga tersedia offline yaitu di Lippo Mall Puri dan Bintaro Xchange Mall. Kalian dapat mencoba dan membeli berbagai macam produk kecantikan dari banyak brand secara langsung, salah satunya brand Soulyu.

Keberadaan Soulyu di Glamify memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk mencoba produk tersebut secara langsung dan merasakan kualitasnya. Dengan berbagai macam produk Soulyu yang tersedia di offline store Glamify, kalian bisa mendapatkan pengalaman mencoba Soulyu Intense Stay Lip Stain, Precision Pro Matte Eyeliner, Intensive Barrier Brightening Moisturizer, dan lainnya secara langsung.

Kehadiran Soulyu di Glamify memastikan bahwa para pelanggan mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka dalam lingkungan belanja yang modern dan nyaman. Selain itu, memberikan solusi kecantikan yang lebih personal dan efektif bagi para beauty enthusiasts. Ingin coba produk Soulyu secara langsung? Yuk, kunjungi offline store Glamify di Lippo Mall Puri dan Bintaro Xchange Mall!

(Martin Bagya Kertiyasa)