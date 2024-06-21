Soulyu Resmi Tersedia di Offline Store Glamify

BRAND kecantikan Soulyu kini resmi tersedia di offline store Glamify, memperluas akses bagi pelanggan untuk mencoba dan membeli produk secara langsung. Glamify, yang dikenal sebagai toko retail kecantikan inovatif, menjadi platform ideal bagi Soulyu untuk menjangkau lebih banyak konsumen.

Dengan kehadiran Soulyu di Glamify, baik online maupun offline, pelanggan dapat menikmati pengalaman berbelanja yang modern dan interaktif. Soulyu berkomitmen untuk memberikan kualitas terbaik dan kini lebih dekat dengan para beauty enthusiasts melalui Glamify.

Offline store Glamify yang ada di Lippo Mall Puri dan Bintaro Xchange Mall, menawarkan rangkaian produk Soulyu untuk dijelajahi dan dicoba langsung oleh pelanggan. Fitur-fitur canggih seperti Beauty Test semakin memudahkan dalam memilih produk yang sesuai kebutuhan.

Yuk jangan lupa untuk kunjungi offline store Glamify di Lippo Mall Puri dan Bintaro Xchange Mall untuk mencoba rangkaian produk Soulyu dan nikmati pengalaman belanja yang berbeda!

(Martin Bagya Kertiyasa)