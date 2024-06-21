Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Soulyu Resmi Tersedia di Offline Store Glamify

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |17:18 WIB
Soulyu Resmi Tersedia di Offline Store Glamify
Promo Soulyu.
A
A
A

BRAND  kecantikan Soulyu kini resmi tersedia di offline store Glamify, memperluas akses bagi pelanggan untuk mencoba dan membeli produk secara langsung. Glamify, yang dikenal sebagai toko retail kecantikan inovatif, menjadi platform ideal bagi Soulyu untuk menjangkau lebih banyak konsumen.

Dengan kehadiran Soulyu di Glamify, baik online maupun offline, pelanggan dapat menikmati pengalaman berbelanja yang modern dan interaktif. Soulyu berkomitmen untuk memberikan kualitas terbaik dan kini lebih dekat dengan para beauty enthusiasts melalui Glamify.

Offline store Glamify yang ada di Lippo Mall Puri dan Bintaro Xchange Mall, menawarkan rangkaian produk Soulyu untuk dijelajahi dan dicoba langsung oleh pelanggan. Fitur-fitur canggih seperti Beauty Test semakin memudahkan dalam memilih produk yang sesuai kebutuhan.

Yuk jangan lupa untuk kunjungi offline store Glamify di Lippo Mall Puri dan Bintaro Xchange Mall untuk mencoba rangkaian produk Soulyu dan nikmati pengalaman belanja yang berbeda!

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/611/3188275/soulyu-lYLk_large.jpg
Donat Butter Baby X Soulyu Padukan 3 Rasa Unik, Dibanderol Rp70 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/611/3188273/soulyu-t24O_large.jpg
Soulyu Beauty X Butter Baby Luncurkan Lip Glassie, Ajak Perempuan Lebih Percaya Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/611/3174057/soulyu-N4of_large.jpg
SOULYU X LEKA Beli Makeup, Ada Hadiah Spesial untuk Top Spender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/611/3172113/soulyu-MdSX_large.jpg
Soulyu Ramaikan International Bazaar di Binus School Serpong: Murid dan Orangtua Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/611/3146082/one_pot_look_cara_tampil_on_point_dalam_3_menit_dengan_soulyu_chewy_butter_pot-YDKv_large.jpg
One Pot Look, Cara Tampil On Point dalam 3 Menit dengan Soulyu Chewy Butter Pot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/611/3144773/ceo_soulyu_beauty_valencia_tanoesoedibjo_hadir_di_store_beauty_haul_mall_kelapa_gading-m7IQ_large.jpg
CEO Soulyu Beauty, Valencia Tanoesoedibjo Hadir di Store Beauty Haul Mall Kelapa Gading
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement