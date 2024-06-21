Sering Gonta-ganti Model Rambut, Ini Gaya yang Tidak Disukai Imel Ten2Five

TEN2FIVE sebagai band senior dengan berbagai lagu hits dan penampilan yang memukau, telah mencuri hati banyak penggemar.

Salah satu anggota yang selalu mencuri perhatian adalah Imel, sang vokalis. Selain suaranya yang khas, Imel juga dikenal karena sering bereksperimen dengan berbagai gaya potongan dan warna rambut yang berani nan unik.

Dalam wawancara baru-baru ini, Imel mengungkapkan gaya rambut yang paling disukai dan tidak disukai selama karirnya di Ten2Five. Salah satu gaya rambut yang paling tidak disukainya adalah gaya spiky dalam video klip lagu ‘You’, ia mengaku tidak suka dengan gaya rambut tersebut karena terasa tidak cocok dan tidak sesuai dengan karakternya.

"Sebenarnya kalau sejarah Ten2Five, yang paling enggak suka ini waktu video klip 'You', karena rambutnya spiky, aku tuh enggak suka banget,” tutur sang vokalis saat ditemui belum lama ini di iNews Tower, Jakarta Pusat.

Meskipun tidak menyukai gaya spiky tersebut, Imel tetap profesional dan mengikuti arahan stylist, lantaran pada saat itu, tren gaya rambut tersebut memang sedang populer.

“Terus aku juga enggak tahu kenapa styling-nya kayak gitu. Tapi pada saat itu lagi hits stylenya, jadi ya sudah aku mengikutilah," tambahnya.