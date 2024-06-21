Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Mengenal Do and Dont ketika Jalani Transplantasi Rambut 

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |11:01 WIB
Mengenal Do and Dont ketika Jalani Transplantasi Rambut 
Rambut Botak. (Foto: Freepik)
A
A
A

KERONTOKAN rambut tidak hanya terjadi pada mereka yang sudah berusia lanjut saja loh. Kini, banyak juga anak muda yang mengalami kebotakan. Akibat kerontokan yang parah, tak sedikit orang di usia muda yang mengalami kebotakan dini pada bagian tertentu. 

Karena itu, mereka mulai mencari dan melakukan berbagai cara untuk mengatasinya. Selain melalui penggunaan produk haircare, prosedur transplantasi rambut kini juga mulai banyak digandrungi. 

Transplantasi rambut adalah prosedur bedah kosmetik yang melibatkan pemindahan folikel rambut dari area kepala yang lebih lebat ke area yang mengalami kebotakan atau penipisan. 

Pada dasarnya, prosedur ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Namun, Dokter Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik di The Clinic Beautylosophy, dr. Nur Anindhawati mengatakan, sebelum menjalani operasi tersebut, ada beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan. 

Salah satunya, tentunya dengan melakukan konsultasi terlebih dulu dengan dokter. Selain itu, sebelum melakukan tindakan transplantasi rambut, pasien disarankan untuk tidak mengonsumsi alkohol hingga rokok.

Bahkan, dr. Anin juga menyarankan agar pasien tidur dengan nyenyak sehari sebelum melakukan operasi. Pasalnya, jika kondisi pasien dalam keadaan lelah dan tidak nyaman, akan mempengaruhi tekanan darah. Prosedur transplantasi rambut sendiri tidak disarankan dilakukan jika pasien memiliki tekanan darah yang cukup tinggi. 

“Karena ini tindakan operasi, otomatis sebelumnya tidak mengonsumsi alkohol, dan rokok. Dan juga harus tidur yang nyaman malamnya. Karena biasanya kalah misalnya harus grabak-grubuk dan malamnya nggak tidur dan sebagainya biasanya kan jadi deg-degan ya. Dan itu membuat tensi naik,” tutur dr.Aini, saat jumpa pers di kawasan Cipete. 

“Nah kalau udah tensi naik otomatis kita kan jadi perlu menunda dulu, segala macam. Ibaratnya kita akan melakukan operasi jika pasien dalam kondisi fit,” lanjutnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/611/3066682/rambut_menipis_pria-1ncT_large.jpg
4 Tips Mengatasi Rambut Menipis Pada Pria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/611/3062153/tips_atasi_rambut_rontok_hijabers-Yo3n_large.jpg
4 Tips Cegah Rontok bagi Hijabers, Awas Alami Kebotokan Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/611/3040233/kebotakan_dini-17En_large.jpg
Yuk Cegah Kebotakan Dini dengan Cara-Cara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/611/3035188/desta-wQnT_large.jpg
Potret Desta Lakukan Transplantasi Rambut Gara-gara Pitak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/611/3034432/mewarnai_rambut-wfmE_large.jpg
Sama-Sama Mewarnai Rambut, Apa Beda Cat Rambut dengan Hair Toning?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/611/3033763/perawatan_rambut-WofK_large.jpg
Ini 4 Masalah Rambut yang Kerap Dikeluhkan Perempuan saat Datang ke Salon
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement