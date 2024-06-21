Mengenal Do and Dont ketika Jalani Transplantasi Rambut

KERONTOKAN rambut tidak hanya terjadi pada mereka yang sudah berusia lanjut saja loh. Kini, banyak juga anak muda yang mengalami kebotakan. Akibat kerontokan yang parah, tak sedikit orang di usia muda yang mengalami kebotakan dini pada bagian tertentu.

Karena itu, mereka mulai mencari dan melakukan berbagai cara untuk mengatasinya. Selain melalui penggunaan produk haircare, prosedur transplantasi rambut kini juga mulai banyak digandrungi.

Transplantasi rambut adalah prosedur bedah kosmetik yang melibatkan pemindahan folikel rambut dari area kepala yang lebih lebat ke area yang mengalami kebotakan atau penipisan.

Pada dasarnya, prosedur ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Namun, Dokter Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik di The Clinic Beautylosophy, dr. Nur Anindhawati mengatakan, sebelum menjalani operasi tersebut, ada beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan.

Salah satunya, tentunya dengan melakukan konsultasi terlebih dulu dengan dokter. Selain itu, sebelum melakukan tindakan transplantasi rambut, pasien disarankan untuk tidak mengonsumsi alkohol hingga rokok.

Bahkan, dr. Anin juga menyarankan agar pasien tidur dengan nyenyak sehari sebelum melakukan operasi. Pasalnya, jika kondisi pasien dalam keadaan lelah dan tidak nyaman, akan mempengaruhi tekanan darah. Prosedur transplantasi rambut sendiri tidak disarankan dilakukan jika pasien memiliki tekanan darah yang cukup tinggi.

“Karena ini tindakan operasi, otomatis sebelumnya tidak mengonsumsi alkohol, dan rokok. Dan juga harus tidur yang nyaman malamnya. Karena biasanya kalah misalnya harus grabak-grubuk dan malamnya nggak tidur dan sebagainya biasanya kan jadi deg-degan ya. Dan itu membuat tensi naik,” tutur dr.Aini, saat jumpa pers di kawasan Cipete.

“Nah kalau udah tensi naik otomatis kita kan jadi perlu menunda dulu, segala macam. Ibaratnya kita akan melakukan operasi jika pasien dalam kondisi fit,” lanjutnya.