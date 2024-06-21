Intip Keseruan Healing Rumahan ala David Beckham, Berkebun hingga Beternak Ayam

AKTIVITAS tak biasa diperlihatkan mantan pesepakbola ternama, David Beckham, kepada para penggemarnya. Mantan pemain Manchester United dan Real Madrid itu menunjukkan kebolehannya dalam berkebun sambil ditemani ayam-ayamnya. Sungguh definisi healing ala rumahan yang sederhana tapi seru dan menyenangkan.

Beckham membagian aktivitas berkebunnya kepada lebih dari 88 juta pengikutnya di instagram. Atlet berusia 49 tahun itu tampak dengan bersemangat melakukan kegiatannya di rumah perkebunan Cotswold miliknya yang diketahui bernilai fantastis.

Lapangan rumput di sekitar kediaman itu tampak sudah disulap menjadi kebun dan tempat berkeliarannya sekawanan ayam miliknya.

Beckham bahkan bertanya pada pekebun terkenal, Alan Titchmarsh, tentang kondisi tanamannya. Melalui akun instagramnya juga, ia menggoda sang istri, Victoria, dengan mengatakan bahwa mereka memiliki daun bawang untuk makan siang dan malam untuk beberapa pekan ke depan setelah panen yang sukses.

(Foto: Instagram/@davidbeckham)

"Sepertinya @victoriabeckham memiliki beberapa daun bawang untuk makan siang dan makan malam selama beberapa minggu ke depan. Bagaimana kabarku @alatichmarshmbe," demikian keterangan pada postingannya.

Meski Beckham mengaku bahwa ia sedang demam, namun hal itu sama sekali tidak menyurutkan semangatnya untuk menjalani aktivitas healing rumahannya itu.

Dia tetap bersemangat berkegiatan di luar ruang sembari menikmati waktu liburnya. Semangat Beckham terlihat jelas saat pesepakbola itu tanpa ragu membagikan banyak foto selfie di instagramnya saat sedang berkebun.

Terlihat juga ayam-ayam yang dipelihara mengitari kebun dan ia mengatakan bahwa hewan tersebut agak lembab karena cuaca hujan. Beckham tetap bersemangat melanjutkan kegiatannya meski terserang sakit tenggorokan dan bahkan ia membagikan foto dengan keterangan; "Hujan, pergilah,".