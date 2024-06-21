Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Band Asal Garut Tampil di Glastonbury Festival 2024, Sandiaga: Sangat Membanggakan

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |18:46 WIB
Band Asal Garut Tampil di Glastonbury Festival 2024, Sandiaga: Sangat Membanggakan
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno dan band asal Garut, Voice of Baceprot (Foto: MPI/Dimas AF)
A
A
A

BAND heavy metal asal Garut, Jawa Barat, Voice of Baceprot (VoB) siap menghentak panggung Glastonbury Festival 2024, pada 26-30 Juni mendatang. 

Tentu saja ini merupakan prestasi membanggakan bagi industri kreatif Tanah Air, mengingat mereka menjadi band Indonesia pertama yang tampil pada festival paling bergengsi di London, Inggris tersebut. 

Keberhasilan Voice of Baceprot dalam menggebrak panggung internasional pun mendapat dukungan penuh dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparerkaf), Sandiaga Salahuddin Uno. 

"Ini pencapaian yang sangat membanggakan untuk Indonesia mereka juga akan tampil di legendary festival di UK. Saya ucapkan selamat, dan bukan hanya band pertama dari Indonesia, tapi band pertama Indonesia yang perempuan yang berjilbab yang bawa heavy metal," ujar Sandi saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2024). 

Ia berharap VoB dapat ikut mempromosikan budaya Indonesia melalui aksi panggung mereka saat menghentak panggung Glastonbury Festival 2024. 

"Harapan khususnya pas lagi manggung gitu mungkin ada sedikit nuansa Indonesianya mungkin kain tenun, ulos, atau yang bisa di jadikan gimmik buat penonton atau pas dibelakangnya gitu ada destinasi wisata yang bisa ditampilkan di panggung," paparnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement