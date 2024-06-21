Band Asal Garut Tampil di Glastonbury Festival 2024, Sandiaga: Sangat Membanggakan

BAND heavy metal asal Garut, Jawa Barat, Voice of Baceprot (VoB) siap menghentak panggung Glastonbury Festival 2024, pada 26-30 Juni mendatang.

Tentu saja ini merupakan prestasi membanggakan bagi industri kreatif Tanah Air, mengingat mereka menjadi band Indonesia pertama yang tampil pada festival paling bergengsi di London, Inggris tersebut.

Keberhasilan Voice of Baceprot dalam menggebrak panggung internasional pun mendapat dukungan penuh dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparerkaf), Sandiaga Salahuddin Uno.

"Ini pencapaian yang sangat membanggakan untuk Indonesia mereka juga akan tampil di legendary festival di UK. Saya ucapkan selamat, dan bukan hanya band pertama dari Indonesia, tapi band pertama Indonesia yang perempuan yang berjilbab yang bawa heavy metal," ujar Sandi saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2024).

Ia berharap VoB dapat ikut mempromosikan budaya Indonesia melalui aksi panggung mereka saat menghentak panggung Glastonbury Festival 2024.

"Harapan khususnya pas lagi manggung gitu mungkin ada sedikit nuansa Indonesianya mungkin kain tenun, ulos, atau yang bisa di jadikan gimmik buat penonton atau pas dibelakangnya gitu ada destinasi wisata yang bisa ditampilkan di panggung," paparnya.