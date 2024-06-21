Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tolak Wacana Kenaikan Pungutan Wisman di Bali, Sandiaga: Tingkatkan Kualitas Pariwisata Dulu!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |18:37 WIB
Tolak Wacana Kenaikan Pungutan Wisman di Bali, Sandiaga: Tingkatkan Kualitas Pariwisata Dulu!
Turis asing tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali (Foto: AP I)
BELUM lama ini ramai beredar wacana DPRD Bali yang akan menaikkan pungutan bagi wisatawan mancanegara (wisman) menjadi USD50 dari yang sebelumnya hanya USD10. Nominal kenaikan pungutan itu lantas dianggap terlampau tinggi.

Banyak pihak khawatir, rencana kenaikan pungutan ini bisa berdampak terhadap minat kunjungan wisman ke Indonesia yang justru akan terjun bebas. Terkait hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno pun turut angkat bicara.

Menurut dia, sebelum memutuskan menaikkan pungutan biaya bagi wisman, perlu dilakukan sejumlah kajian secara data. 

Salah satunya, dengan memertimbangkan langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan Indonesia dalam hal pemurnian atau kelestarian kebudayaan serta lingkungan. Selanjutnya, pemerintah bisa menerapkan kebijakan terkait kenaikan biaya pungutan bagi wisman yang berwisata di Indonesia. 

Aturan Turis Asing Masuk Bali, Berlaku 2024

“Pendapat saya dan saya sudah bicara juga dengan rekan-rekan di Kemenparekraf, sebelum kita tingkatkan biayanya alangkah baiknya kita melakukan kajian secara data, apa saja yang sudah dilakukan untuk pemurnian kebudayaan atau kelestarian budaya dan juga menjaga lingkungan seperti penanganan sampah dan sebagainya,” jelas Sandi saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2024).

“Kan itu ide originalnya nanti itu apakah sudah tercapai, dan setelah kajian itu bisa dibuat dan diyakinkan, silakan nanti pemerintahan selanjutnya bisa mengambil kebijakan,” imbuh mantan Wagub DKI Jakarta ini.

Dirinya juga mengingatkan bahwa posisi pariwisata Indonesia sudah masuk dalam 20 besar terbaik di dunia. Karena itu, ia berharap rencana kenaikan tarif pungutan wisman tersebut tidak berdampak buruk terhadap kualitas kunjungan dan pergerakan wisman di Tanah Air. 

 

