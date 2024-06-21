Harga Tiket Konser di Indonesia Mahal, Sandiaga: karena Perizinan dan Ongkos Pengamanan

INDONESIA kerap menjadi salah satu negara di Asia yang masuk dalam daftar konser berbagai artis internasional. Terbaru, pagi tadi PK Entertainment telah mengumumkan bahwa pihaknya akan memboyong Bruno Mars untuk konser di Jakarta pada September mendatang.

Deretan artis papan atas dunia seperti Coldplay, Blackpink, hingga Avenged Sevenfold pun telah sukses menggelar konser di Tanah Air sepanjang tahun 2023 hingga quarter pertama 2024. Namun sayang, dibalik kesuksesan konser mereka, ternyata menyisakan sebuah persoalan yang hingga saat ini masih hangat diperbincangkan.

Ini berkaitan dengan harga tiket konser yang dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga. Sebagai perbandingan, tiket konser Coldplay di Indonesia nyaris dua kali lipat lebih mahal dengan tiket konser mereka di Singapura.

Tiket untuk CAT 9 dihargai SGD 68 atau sekitar Rp758.000. Sementara CAT 1 yang termahal dijual dengan harga SGD 298 atau Rp3,3 juta. Sementara itu, tiket konser Coldplay di Jakarta dijual dengan harga Rp800.000 (CAT 8) sampai Rp11.000.000 (Ultimate Experience CAT 1).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparerkaf), Sandiaga Salahuddin Uno mengakutengah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, guna memudahkan perizinan para artis-artis internasional yang hendak mengadakan konser Indonesia.