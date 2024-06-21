Dampingi Wapres Resmikan Aula Masjid At-Taqwa Sriwijaya, Ini Harapan Sandiaga Uno

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno turut menghadiri peresmian aula Masjid At-Taqwa Sriwijaya, di kawasan Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/6/2024).

Sandi mendampingi Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin dalam peresmian aula Masjid At-Taqwa. Pada kesempatan tersebut, Sandiaga berharap agar area aula salah satu masjid ikonik di Jakarta Selatan itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berbagai kegiatan keagamaan.

“Diharapkan (aula) ini digunakan sebaik-baiknya untuk kegiatan, baik kegiatan peribadahan maupun juga kegiatan yang membangun peradaban, peradaban yang juga kekinian,” ucap Sandi, saat ditemui usai peresmian di lokasi.

(Foto: Wiwie Heriyani/MPI)

Ia juga menuturkan, Masjid At-Taqwa rencananya akan memiliki salah satu inovasi berupa pusat kajian Artificial Intelligence (AI) Islami atau Indonesian Islamic AI Center, yang akan dibangun tepatnya di area lantai 3.

“Oleh karena itu, saya tadi laporkan satu inovasi yang akan dilakukan di sini adalah pusat kajian Artificial Intelligence Islami atau Indonesian Islamic AI Center, dan akan kita bangun di lantai 3. Ini kita kerjakan dengan beberapa mitra kolaborator,” tuturnya.