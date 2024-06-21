Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Daftar Negara yang Mengakui Kedaulatan Palestina, Indonesia Paling Konsisten Membela

Janila Pinta , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |11:11 WIB
Ilustrasi (Foto: Pexels/Alfo Medeiros)
PALESTINA menjadi satu-satunya bangsa yang masih terjajah di atas bumi. Pasalnya, kesengsaraan terus dialami rakyat Palestina di tanahnya sendiri akibat pendudukan Israel. 

Meski wilayah Palestina dirampas dan diklaim zionis Israel, namun sebagian besar negara anggota PBB telah lama mengakui kedaulatan negara Palestina. 

Negara yang sedang mengalami konflik panas dengan Israel tersebut sebenarnya telah diakui sebagai negara berdaulat secara hukum. 

Namun, hingga saat ini Palestina masih terus memperjuangkan haknya untuk menjadi negara resmi dengan status politik yang terus menjadi perdebatan. Kendati demikian, sejak deklarasi kemerdekaannya pada 1988, Palestina telah mendapatkan dukungan lebih dari 100 negara anggota PBB. 

Berikut daftar negara yang tengah mengakui Palestina sebagai bangsa yang berdaulat;
Aljazair (15 November 1988)
Bahrain (15 November 1988)
Irak (15 November 1988)
Kuwait (15 November 1988)
Libya (15 November 1988)
Malaysia (15 November 1988)
Mauritania (15 November 1988)
Maroko (15 November 1988)
Somalia (15 November 1988)
Tunisia (15 November 1988)
Turki (15 November 1988)
Yaman (15 November 1988)
Afghanistan (16 November 1988)
Bangladesh (16 November 1988)
Kuba (16 November 1988)
Indonesia (16 November 1988)
Yordania (16 November 1988)
Madagascar (16 November 1988)
Malta (16 November 1988)
Nikaragua (16 November 1988)
Pakistan (16 November 1988)
Qatar (16 November 1988)
Arab Saudi (16 November 1988)
Uni Emirat Arab (16 November 1988)
Serbia (16 November 1988)
Zambia (16 November 1988)
Albania (17 November 1988)
Brunei Darussalam (17 November 1988)
Djibouti (17 November 1988)
Sudan (17 November 1988)
Republik Ceko (18 November 1988)
Slovakia (18 November 1988)
Mesir (18 November 1988)
Gambia (18 November 1988)
India (18 November 1988)
Nigeria (18 November 1988)
Seychelles (18 November 1988)
Sri Lanka (18 November 1988)
Siprus (18 November 1988)
Belarusia (19 November 1988)
Guinea (19 November 1988)
Namibia (19 November 1988)
Rusia (19 November 1988)
Ukraina (19 November 1988)
Vietnam (19 November 1988)
Tiongkok (20 November 1988)
Burkina Faso (21 November 1988)

 

      
