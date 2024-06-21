Menikmati Kelezatan Steak ala Italia di Kota Bogor, Dijamin Nagih!

MOMEN Idul Adha dimanfaatkan masyarakat untuk mengolah daging sapi menjadi kuliner lezat. Tak dipungkiri, setiap orang menyukai daging sapi khususnya olahan steak. Berbagai tempat makan yang menyajikan steak pun terus menjamur karena semakin diburu pecinta daging atau meat lovers.

Di Kota Bogor, terdapat restoran dengan olahan steak yang dimasak langsung oleh chef asal Italia, yakni Tutto Bene. Di restoran itu salah satu menu steak wajib dicoba yaitu Australian Wagyu MB5, yang menggunakan daging sapi Australia.

Pemilihan daging ini bekerja sama dengan Shogo Takeda yang terkenal dari Takeda Farm di Hokkaido Jepang. Sehingga, menghasilkan kualitas daging yang luar biasa termasuk dijamin oleh Ausmeat (Lembaga Audit dan sertifikasi di Australia).

(Foto: Tutto Bene)

Tidak heran jika hal ini membuat cita rasa steaknya menghasilkan wagyu dengan tekstur sutra yang memberikan efek lumer di mulut. Hal itu karena sapi-sapi ini diberi makan vegetarian dan biji-bijian tanpa hormon pertumbuhan apapun selama 400 hari.

"Kami ingin memanjakan para pecinta steak dan cigar," kata Owner Tutto Bene, Fanka Queensyilla, saat ditemui MPI belum lama ini.

Tak sampai di situ, dalam penyajiannya juga cukup berbeda. Karena, steak di tempat ini tidak disajikan dengan saus seperti pada umumnya steak.

"Karena tekstur dagingnya berkualitas jadi tidak perlu lagi saus, agar customer benar-benar bisa merasakan sensasi steak yang sesungguhnya," ungkap Fanka.