Resep Kue Tiramisu dengan Egg Drop Versi Ekonomis

RESEP kue hari ini adalah Tiramisu dengan egg drop, sebuah dessert yang mewah. Namun, kali ini tiramisu dengan egg drop ini akan dibuat versi murahnya.

Berikut resep dan cara membuat tiramisu engan egg drop versi ekonomi, seperti dilansir dari akun Cookpad Oktaviani @inakpunyoraso.

Bahan-bahan

2 bungkus egg drop monde atau lady finger

Bahan Celup

6 sachet kopi instan dilarutkan dengan 250ml air

Bahan Cream

125 gram whipping Cream bubuk

250 gram cream cheese (spreedy)

1 sendok makan gula halus

1/2 sendok teh vanilla bubuk

250 mililiter susu uht full cream dingin dari kulkas

Topping

Bubuk cokelat secukupnya

Cara Membuat

1. Siapkan bahan

2. Campur semua bahan cream

3. Mixer hingga creamy dan mengembang tapi jangan sampai kaku, sisihkan

4. Masukkan ke dalam piping bag untuk memudahkan proses layering

5. Celupkan egg drop atau lady finger ke Bahan Celup (larutan kopi)

6. Tata rapi di loyang mulai dari egg drop, cream, dst. Ulangi hingga terbentuk layer, lapisan paling atas adalah creamnya

7. Terakhir, dusting dengan cokelat bubuk hingga semua permukaan tertutupi

8. Masukan ke kulkas semalaman untuk hasil yang lebih enak dan meresap

9. Sajikan Dingin Lebih Nikmat.

(Martin Bagya Kertiyasa)