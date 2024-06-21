Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Kue Tiramisu dengan Egg Drop Versi Ekonomis

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |10:09 WIB
Resep Kue Tiramisu dengan Egg Drop Versi Ekonomis
Resep Kue Tiramisu. (Foto: Cookpad)
A
A
A

RESEP kue hari ini adalah Tiramisu dengan egg drop, sebuah dessert yang mewah. Namun, kali ini tiramisu dengan egg drop ini akan dibuat versi murahnya.

Berikut resep dan cara membuat tiramisu engan egg drop versi ekonomi, seperti dilansir dari akun Cookpad Oktaviani @inakpunyoraso.

Bahan-bahan
2 bungkus egg drop monde atau lady finger

Bahan Celup
6 sachet kopi instan dilarutkan dengan 250ml air 

Bahan Cream
125 gram whipping Cream bubuk
250 gram cream cheese (spreedy)
1 sendok makan gula halus
1/2 sendok teh vanilla bubuk
250 mililiter susu uht full cream dingin dari kulkas

Topping
Bubuk cokelat secukupnya 

Cara Membuat
1. Siapkan bahan
2. Campur semua bahan cream
3. Mixer hingga creamy dan mengembang tapi jangan sampai kaku, sisihkan
4. Masukkan ke dalam piping bag untuk memudahkan proses layering
5. Celupkan egg drop atau lady finger ke Bahan Celup (larutan kopi)
6. Tata rapi di loyang mulai dari egg drop, cream, dst. Ulangi hingga terbentuk layer, lapisan paling atas adalah creamnya
7. Terakhir, dusting dengan cokelat bubuk hingga semua permukaan tertutupi
8. Masukan ke kulkas semalaman untuk hasil yang lebih enak dan meresap
9. Sajikan Dingin Lebih Nikmat.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
