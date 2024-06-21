Berkat Shopee Live Bikin UMKM dan Brand Lokal Capai Target Bisnis di Awal 2024

Jakarta,Okezone- Seiring dengan perkembangan zaman, tren belanja di masyarakat yang melesat membuat pengalaman belanja tak sekadar kegiatan fungsional, melainkan sebuah pengalaman penuh daya tarik yang menyenangkan. Terkait hal itu, Shopee menghadirkan fitur interaktif, Shopee Live untuk menghubungkan lebih dekat para pengguna melalui pengalaman belanja penuh interaksi dan konten visual.

Melihat pencapaian semester pertama tahun ini, fitur interaktif Shopee Live tersebut semakin mendapatkan tempat di hati pengguna sebagai kanal pembelian favorit. Pencapaian luar biasa ini pun berhasil berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan UMKM dan Brand lokal dalam memperbanyak pintu kesempatan bagi produk lokal dalam memperluas jangkauannya. Menyambut semester pertama tahun ini, Shopee mencatatkan peningkatan penjualan produk UMKM dan brand lokal lebih dari 13 kali lipat melalui Shopee Live dibandingkan tahun lalu.

Director of Marketing Growth Shopee Indonesia, Monica Vionna, mengatakan bahwa sejak hadir beroperasi di Indonesia, Shopee mendedikasikan segenap inovasi berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara melalui pilar UMKM dan Brand lokal.

"Melihat capaian positif di semester awal tahun ini, Shopee bangga melihat kinerja pertumbuhan para pelaku UMKM dan Brand lokal yang semakin piawai dalam mengembangkan kehadiran fitur interaktif sebagai kanal alternatif utama penjualan mereka. Kini, kita dapat melihat meningkatnya jumlah pelaku UMKM dan Brand lokal yang berhasil mencapai potensi bisnis maksimal sejalan dengan semakin tingginya antusiasme dan permintaan pengguna terhadap produk lokal. Tentunya, pencapaian luar biasa ini tidak terlepas dari dukungan dan sinergi seluruh ekosistem Shopee dalam menciptakan dampak positif yang luas," ujarnya.

Fitur interaktif Shopee Live telah berkontribusi terhadap pertumbuhan UMKM dan Brand lokal secara signifikan, sebanyak 95% UMKM dan Brand Lokal yang telah bergabung di Shopee Live sejak tahun lalu mengalami peningkatan transaksi signifikan di awal tahun ini. Hal ini dapat dilihat dari beragam kisah sukses brand lokal, seperti Les Catino, brand Fashion Tas lokal, serta Azarine Cosmetic, brand Kecantikan Lokal, yang berhasil meningkatkan performanya memanfaatkan fitur Shopee Live.