HOME WOMEN LIFE

Jarang Posting, Prilly Latuconsina Tiba-Tiba Muncul Gendong Bocil

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |09:08 WIB
Jarang Posting, Prilly Latuconsina Tiba-Tiba Muncul Gendong Bocil
Prilly Latuconsina. (Foto: Instagram)
NAMA Prilly Latuconsina belakangan menjadi perbincangan publik. Pasalanya wanita 27 tahun ini dikabarkan memiliki hubungan dengan Dikta.

Kabar tersebut muncul setelah potongan video kedekatan Prilly dan Dikta. Tak hanya itu, Prilly juga sempat menemani Dikta manggung di sebuah acara off air.

Di tengah kabar hubungannya dengan Dikta, Prilly juga jarang muncul di media sosial. Hal itu karena dia memiliki banyak kesibukan. Lama menghilang, Prilly akhirnya kembali mengunggah potret dirinya di Feed Instagram. Dalam foto itu terlihat Prilly sedang momong bocil.

Prilly Latuconsina

"Hallo. Nyariin ya? Aku abis jadi baby sitter infal," tulis Prilly dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @prillylatuconsina96.

Dalam foto tersebut terlihat Prilly memakai setelan piyama berwarna pink. Wajahnya terlihat polos tanpa makeup dan dia tampil dengan rambut panjang digerai.

Prilly Latuconsina

Perempuan 27 tahun ini terlihat sedang duduk santai di belakang rumahnya sambil menikmati secangkir kopi. Ia juga terlihat memangku anak kecil berjenis kelamin laki-laki tersebut.

Prilly nampak asik momong anak kecil tersebut. Ia juga terlihat mengajak main dan bercanda bocil tersebut.

 

Telusuri berita women lainnya
