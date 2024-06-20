Potret Terbaru Syifa Hadju dengan Rambut Pendek, Netizen: Langsung Terpancar Aura Singlenya

SETELAH putus dari Rizky Nazar, Syifa Hadju memang terlihat memangkas rambutnya. Ia baru saja mengunggah foto di Instagram dengan tampilan rambut baru.

Dalam postingan terbarunya Syifa terlihat sedang hangout di sebuah restoran. Dengan rambut pendeknya, dia pun terlihat makin cantik dan fresh.

Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @syifahadju.

Pose menopang dagu



Potret Syifa Hadju saat sedang hangout dan menikmati makanan yang ada di depannya. Paras Syifa terlihat cantik dengan rambut pendek berponi belah tengah. Di foto ini dia pose menopang dagu sambil tersenyum.

“Aura singlenya terpancar makin bersinar ya Cip,” kata @windi***

Tampil casual



Perempuan 24 tahun itu tampil casual mengenakan kaus putih dipadukan dengan hot pants. Ia pose duduk sambil melipat kedua tangannya.

“Makin bersinar Cip, dipastikan mantan menyesal nantinya,” tambah @riska***.

