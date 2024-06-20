Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Terbaru Syifa Hadju dengan Rambut Pendek, Netizen: Langsung Terpancar Aura Singlenya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |19:01 WIB
Potret Terbaru Syifa Hadju dengan Rambut Pendek, Netizen: Langsung Terpancar Aura Singlenya
Syifa Hadju
A
A
A

SETELAH putus dari Rizky Nazar, Syifa Hadju memang terlihat memangkas rambutnya. Ia baru saja mengunggah foto di Instagram dengan tampilan rambut baru.

Dalam postingan terbarunya Syifa terlihat sedang hangout di sebuah restoran. Dengan rambut pendeknya, dia pun terlihat makin cantik dan fresh.

Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @syifahadju.

Pose menopang dagu
Syifa Hadju
Potret Syifa Hadju saat sedang hangout dan menikmati makanan yang ada di depannya. Paras Syifa terlihat cantik dengan rambut pendek berponi belah tengah. Di foto ini dia pose menopang dagu sambil tersenyum.

“Aura singlenya terpancar makin bersinar ya Cip,” kata @windi***

Tampil casual
Syifa Hadju
Perempuan 24 tahun itu tampil casual mengenakan kaus putih dipadukan dengan hot pants. Ia pose duduk sambil melipat kedua tangannya.

“Makin bersinar Cip, dipastikan mantan menyesal nantinya,” tambah @riska***.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
