Al Ghazali Tampil Telanjang Dada Berendam, Netizen Ribut Siapa yang Fotoin

AL Ghazali saat ini tengah menikmati liburannya di Bali. Putra sulung Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu pun membagikan sederet momen dirinya menghabiskan waktu di Pulau Dewata tersebut.

Al pun mengunggah salah satu momen keseruannya selama di Bali, salah satunya saat asyik berendam di kolam air dingin. Lewat Instagram-nya, @alghazali7, pria 27 tahun itu bertelanjang dada alias shirtless sembari merendam tubuhnya.

“Ice bath 7 celcius was????????????,” tulis Al.

Dalam foto itu, Al terlihat menikmati momen berendam di kolam air dingin tersebut. Nampak pula Al hanya seorang diri di dalam kolam tersebut.

Unggahan Al Ghazali asyik berendam di kolam air dingin saat di Bali ini mengundang komentar netizen termasuk sang adik, El Rumi. El pun bergurau dan meledek sang kakak yang hanya sendirian di kolam itu.

“Kasihan amat sendiri,” tulis El.