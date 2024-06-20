Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Al Ghazali Tampil Telanjang Dada Berendam, Netizen Ribut Siapa yang Fotoin

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |09:08 WIB
Al Ghazali Tampil Telanjang Dada Berendam, Netizen Ribut Siapa yang Fotoin
Al Ghazali. (Foto: Instagram)
A
A
A

AL Ghazali saat ini tengah menikmati liburannya di Bali. Putra sulung Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu pun membagikan sederet momen dirinya menghabiskan waktu di Pulau Dewata tersebut.

Al pun mengunggah salah satu momen keseruannya selama di Bali, salah satunya saat asyik berendam di kolam air dingin. Lewat Instagram-nya, @alghazali7, pria 27 tahun itu bertelanjang dada alias shirtless sembari merendam tubuhnya.

Al Ghazali

“Ice bath 7 celcius was????????????,” tulis Al.

Dalam foto itu, Al terlihat menikmati momen berendam di kolam air dingin tersebut. Nampak pula Al hanya seorang diri di dalam kolam tersebut.

Al Ghazali

Unggahan Al Ghazali asyik berendam di kolam air dingin saat di Bali ini mengundang komentar netizen termasuk sang adik, El Rumi. El pun bergurau dan meledek sang kakak yang hanya sendirian di kolam itu.

“Kasihan amat sendiri,” tulis El.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067383/alyssa_daguise_dan_al_ghazali-2fqH_large.jpg
Ternyata Sosok Ini yang Bikin Alyssa Daguise Balikan dengan Al Ghazali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067341/alyssa_daguise-odKs_large.jpg
Alyssa Daguise Janjikan Beri Banyak Cucu untuk Maia Estianty Usai Dilamar Al Ghazali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/612/3066696/al_ghazali_dan_alyssa_daguise-Ltqn_large.jpg
Momen Mesra Al Ghazali Lamar Alyssa Daguise di Atas Boat, Bikin Iri Jomblo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/33/3063187/maia_estianty-Qs7W_large.jpg
Maia Estianty Ungkap Rencana Pernikahan Anaknya, Al Ghazali Tahun Depan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/33/3057275/alyssa_daguise_dan_al_ghazali-okK2_large.jpg
Pesan Manis Alyssa Daguise untuk Al Ghazali di Hari Ultah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/33/3057069/al_ghazali_dan_maia_estianty-D1tV_large.jpg
Al Ghazali Ultah ke-27, Maia Estianty: Semoga Cepat Menikah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement