5 Kesalahan yang Sering Terjadi saat Melakukan Scrub Wajah

PERAWATAN wajah merupakan salah satu kunci kulit sehat dan bersinar. Salah satu perawatan yang biasa dilakukan adalah eksfoliasi wajah, yaitu mengangkat sel kulit mati dan membersihkan pori-pori.

Namun banyak kesalahan yang sering dilakukan saat menggosok wajah, sehingga justru dapat merusak kulit. Berikut kesalahan-kesalahan tersebut dan cara menghindarinya.

Eksfoliasi terlalu sering

Pengelupasan kulit setiap hari dapat menghilangkan minyak alami kulit dan merusak lapisan pelindung kulit. Idealnya, Anda harus melakukan eksfoliasi wajah 1-2 kali seminggu untuk kulit normal dan seminggu sekali untuk kulit sensitif. Terlalu sering melakukan eksfoliasi dapat menyebabkan iritasi, kemerahan, dan membuat kulit menjadi lebih sensitif.

Menggosok wajah terlalu keras

Menggosok wajah terlalu keras bisa berakibat fatal. Terlalu banyak tekanan dapat merusak kulit dan menyebabkan iritasi. Pengelupasan kulit wajah sebaiknya dilakukan dengan gerakan memutar lembut selama beberapa menit. Gunakan ujung jari Anda untuk mengoleskan scrub dengan tekanan ringan.

Jangan gunakan pelembab setelah eksfoliasi

Setelah eksfoliasi kulit cenderung kehilangan kelembapan alaminya. Tidak menggunakan pelembap setelah eksfoliasi merupakan kesalahan yang bisa membuat kulit kering dan mudah iritasi. Selalu gunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit Anda setelah eksfoliasi untuk menjaga kulit tetap terhidrasi dan sehat.