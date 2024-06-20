Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Manfaat Lain dari Susu yang Jarang Diketahui

Dita Pramesti , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |20:30 WIB
5 Manfaat Lain dari Susu yang Jarang Diketahui
Manfaat susu yang jarang diketahui, (Foto: Freepik)
SUSU yang biasanya paling sering dimanfaatkan sebagai minuman,  dikenal sebagai minuman bergizi yang baik untuk kesehatan.

Nah, karena  kaya akan nutrisi dan menyehatkan, susu juga memiliki banyak fungsi lain selain hanya diminum. Ya, susu bisa digunakan untuk berbagai keperluan dan mungkin belum banyak diketahui.

Penasaran? Berikut ini adalah lima manfaat dari susu yang jarang diketahui orang, seperti dikutip dari NDTV Food, Kamis (20/6/2024)

1. Mendinginkan mulut: Ketika lidah terasa terbakar atau perih, minum susu bisa menjadi solusi efektif. Kandungan protein kasein dalam susu bantu meredakan sensasi rasa terbakar dengan cepat. Cukup minum segelas susu atau berkumur dengan susu selama beberapa menit.

2. Menenangkan kulit iritasi: Selain mendinginkan mulut, susu nyatanya bisa membantu meredakan iritasi kulit, seperti yang disebabkan oleh sinar matahari atau gigitan serangga. Campur susu hangat dengan madu, lalu gunakan campuran ini untuk membersihkan dan menenangkan kulit yang iritasi.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
