Denmark Tarik Peredaran Mi Instan Pedas Korea, Uncle Roger Buka Suara

Denmark tarik peredaran m instan rasa pedas asal Korea Selatan, (Foto: Jcomp/Freepik)

BADAN Pengawas Makanan Denmark belum lama ini menarik tiga varian produk mi instan asal Korea Selatan, Samyang. Tiga produk tersebut dalah Buldak Samyang 3 x Spicy & Hot Chicken, Buldak Samyang 2 x Spicy & Hot Chicken dan Buldak Samyang Hot Chicken Stew.

Alasan ditariknya tiga produk mi instan tersebut karena dinilai mengandung capsaicin terlalu tinggi. Capsaicin sendiri merupakan bahan aktif dalam cabai yang membuat pedas.

"Mi yang dipasarkan itu tidak boleh lagi dijual karena konsumen terutama anak-anak berisiko keracunan akut," tulis Badan Pengawas Makanan Denmark beberapa waktu lalu.

"Kandungan capsaicin sangat tinggi sehingga dapat bahayakan kesehatan," tambah keterangan tersebut.

Kabar ditariknya Samyang dari Denmark menjadi perbincangan di media sosial. Salah satu content creator, Uncle Roger ikut berkomentar.

Uncle Roger lewat satu video, menampilkan latar artikel tentang penarikan beberapa varian Samyang di Denmark. Ia punmemberi komentar miring lewat video yang ia unggah tersebut, ia heran mengapa masyarakat Denmark seolah ‘lemah’ sekali dengan makanan rasa pedas.

"Denmark, kenapa lemah banget?" tulis Uncle Roger dalam videonya.