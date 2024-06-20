Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Atur Palet Warna Outfit, Imel Jaga Kekompakan Gaya Fesyen Ten2Five

Dita Pramesti , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |22:40 WIB
Atur Palet Warna Outfit, Imel Jaga Kekompakan Gaya Fesyen Ten2Five
Imel Jaga Kekompakan Gaya Fesyen Ten2Five, (Foto: Instagram @ten2fiveband)
A
A
A

DALAM dunia musik, gaya visual penampilan merupakan salah satu aspek penting yang tak boleh diabaikan. Hal ini juga berlaku untuk Ten2Five, grup musik yang telah aktif di industri musik Indonesia selama dua dekade.

Ternyata, di balik penampilan mereka yang selalu terlihat kompak, ada peran sentral dari Imel, sang vokalis. Sebagai satu-satunya perempuan dalam grup ini, ia memiliki peran penting dalam mengoordinasikan gaya fashion setiap anggota.

Imel mengungkapkan bahwa setiap kali ada acara atau penampilan, ia selalu memberikan panduan warna kepada rekan-rekannya dalam outfit mereka.

“Biasanya setiap kali ada event, aku selalu ngasih palet warna gitu. ‘Guys nanti palet warnanya ini ya’," terang Imel saat diwawancara Okezoen di iNews Tower, Jakarta Pusat baru-baru ini

Setelah itu, pemilihan palet warna tersebut diserahkan kepada masing-masing personel untuk disesuaikan dengan gaya personal masing-masing.

"Jadi terserah pilih dari berapa palet warna gitu, tapi tergantung nih manggungnya di mana," lanjutnya.

 

