HOME WOMEN LIFE

BCL dan Tiko Lanjutkan Honeymoon ke Venesia, Gak Bisa Lepas Kayak Perangko

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |20:28 WIB
BCL dan Tiko Lanjutkan Honeymoon ke Venesia, Gak Bisa Lepas Kayak Perangko
Tiko Aryawardhana dan BCL. (Foto: Instagram)
A
A
A

PASANGAN Bunga Citra Lestari (BCL) dan Tiko Aryawardhana tengah liburan bedua ke Italia. Liburan ini pun menjadi momen honeymoon keduanya setelah menikah pada 2 Desember silam.

Perempuan yang akrab diapa Unge ini pun membagikan potret honeymoon alias bulan madunya di Instagram miliknya, @itsmebcl. BCL terlihat bepergian ke Como, Venice hingga Roma.

Terbaru, BCL dan Tiko terlihat mengunjungi Venesia yang terkenal dengan keindahannya. Nah, berikut 5 potret BCL dan Tiko Aryawardhana dikutip dari Instagram Bunga Citra Lestari.

BCL-Tiko
Mereka pun terlihat menikmati liburannya dengan menyusuri sungai di Venesia. Outfit keduanya tampak begitu modis di tambah dengan kacamata yang mereka pakai. 

BCL-Tiko
BCL dan Tiko Aryawardhana tak malu untuk pamer kemesraan di atas perahu sambil menyusuri sungai. 

BCL-Tiko
Bak perangko, BCL tak mau berjauhan dengan sang suami sambil memperlihatkan suasa sekitar sungai Venesia. 

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
