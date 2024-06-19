BCL dan Tiko Lanjutkan Honeymoon ke Venesia, Gak Bisa Lepas Kayak Perangko

PASANGAN Bunga Citra Lestari (BCL) dan Tiko Aryawardhana tengah liburan bedua ke Italia. Liburan ini pun menjadi momen honeymoon keduanya setelah menikah pada 2 Desember silam.

Perempuan yang akrab diapa Unge ini pun membagikan potret honeymoon alias bulan madunya di Instagram miliknya, @itsmebcl. BCL terlihat bepergian ke Como, Venice hingga Roma.

Terbaru, BCL dan Tiko terlihat mengunjungi Venesia yang terkenal dengan keindahannya. Nah, berikut 5 potret BCL dan Tiko Aryawardhana dikutip dari Instagram Bunga Citra Lestari.



Mereka pun terlihat menikmati liburannya dengan menyusuri sungai di Venesia. Outfit keduanya tampak begitu modis di tambah dengan kacamata yang mereka pakai.



BCL dan Tiko Aryawardhana tak malu untuk pamer kemesraan di atas perahu sambil menyusuri sungai.



Bak perangko, BCL tak mau berjauhan dengan sang suami sambil memperlihatkan suasa sekitar sungai Venesia.