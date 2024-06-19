Potret Ibu-ibu Asyik Ngerumpi di Tengah Jalan Usai Sholat Idul Adha

PEMANDANGAN ibu-ibu asyik mengobrol di berbagai tempat sudah menjadi hal yang lumrah di kehidupan masyarakat Indonesia. Biasanya, para ibu ini berkumpul di rumah, warung, atau taman.

Namun, apa jadinya jika kegiatan mengobrol tersebut dilakukan di tempat yang tidak biasa? Inilah pemandangan menarik yang terlihat pada unggahan video TikTok netizen pemilik akun TikTok @mikail.lbs baru-baru ini dalam semarak perayaan Idul Adha 2024.

Dalam videonya, netizen ini memperlihatkan sebuah pemandangan yang tidak biasa yang terjadi usai sholat Idul Adha berlangsung.

“Selamat Hari Raya Idul Adha!,” tulis @mikail.lbs sebagai keterangan video yang telah mendapat 1,5 juta kali penayangan tersebut.

Melalui video berdurasi 16 detik ini, sang netizen pengunggah video menunjukkan momen ketika di satu ruas jalan yang ramai dengan orang-orang yang hendak pulang sholat, justru ada empat orang ibu-ibu membuat lingkaran di tengah jalanan dan tengah asyik mengobrol,

Keempatnya dengan santai duduk masih menggunakan mukena dan duduk di atas sajadah yang baru saja digunakan untuk sholat, menjadikannya alas duduk untuk mengobrol. Terlihat jelas gerombolan ibu-ibu tersebut, cuek saja alias tidak peduli dengan orang-orang lalu lalang yang hendak melewati jalan tersebut.