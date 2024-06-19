Parenting Anak Remaja ala Ayu Ting Ting, Akui Batasi Penggunaan Gadget untuk Bilqis

SEBAGAI orang tua tunggal, Ayu Ting Ting mengaku menerapkan cara didik yang tegas kepada anak semata wayangnya, Bilqis Khumairah Razak.

Gaya parenting tegas ini, disebut Ayu karena ia ingin sang putri yang sudah beranjak remaja tersebut bisa punya rasa tanggung jawab yang besar terhadap berbagai hal. Salah satu aturan yang diterapkan pelantun hits Alamat Palsu itu ialah dengan membatasi penggunaan perangkat gawai alias gadget kepada sang anak.

"Oh iya, weekend doang bisa pegang handphone. Kalau hari biasa enggak, dan untung anaknya sudah ngerti," ucap Ayu Ting Ting kala ditemui awak media di kediamannya, di kawasan Depok baru-baru ini.

Sebagai ibu, wanita 31 tahun itu pun bersyukur Bilqis bisa mengerti cara didik ala dirinya. sehingga keduanya tak perlu mendebatkan hal tersebut.

"Aku bukan tipe yang sabar yaa, aku tipe yang tegas dan galak. Ibu sama bapak kan manjain Bilqis jadi saya harus ambil tegasnya,” katanya lagi.