Ini Dia Cara Bikin Winged Eyeliner Paling Cepat!

KALIAN tahu nggak sih kalau ternyata ada cara bikin eyeliner hanya dalam sekejap? Cara ini seringkali seliweran di media sosial terutama TikTok dimana cara mengaplikasikannya hanya dalam sekali coret dan kalian sudah memiliki winged eyeliner yang bagus.

Ingin tahu gimana caranya? Yuk, simak cara bikin eyeliner paling cepat berikut ini!

Gambar Wing

Letakkan tip Soulyu Precision Pro Matte Eyeliner pada bagian ujung upper lash line kemudian gerakkan kepala kalian dengan menoleh sekali saja ke arah yang berlawanan dengan cepat. Hal ini membuat kalian mendapatkan winged eyeliner dengan cepat.

Sempurnakan Wing

Setelah kalian mendapat wing dari teknik pertama, waktunya untuk menyempurnakan wing tersebut. Sempurnakan dengan Soulyu Precision Pro Matte Eyeliner dengan mengisi bagian wing yang belum rapi.

Gambar Garis

Kalian bisa menggambar garis dari sudut mata atau di dekat tear duct mata, kemudian menggambar garis melewati upper lash line hingga ke bagian wing. Opsi lainnya, kalian bisa menggambar garis dari tengah upper lash line hingga ke bagian wing.

Hanya dengan sekali coret aja bisa dapetin tampilan eyeliner se-perfect ini kan? Apalagi menggunakan Soulyu Precision Pro Matte Eyeliner, kalian bisa mendapatkan tampilan eyeliner ini dengan lebih cepat lagi. Dengan aplikatornya yang tipis dan presisi, kalian bisa mendapatkan tampilan winged eyeliner dalam sekejap.

Selain itu, kalian tidak perlu khawatir kulit area mata rusak, karena Soulyu Precision Pro Matte Eyeliner mengandung Butylene Glycol dan Panax Ginseng Root Extract yang dapat membuat area mata tetap terhidrasi, terlindungi, dan lembab. Ingin produk-produk Soulyu yang lainnya? Yuk, cek di e-commerce kesayangan kalian dan nikmati promo-promonya!

(Martin Bagya Kertiyasa)