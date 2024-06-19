Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Ini Dia Cara Bikin Winged Eyeliner Paling Cepat!

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |16:05 WIB
Ini Dia Cara Bikin Winged Eyeliner Paling Cepat!
Promo Soulyu.
A
A
A

KALIAN tahu nggak sih kalau ternyata ada cara bikin eyeliner hanya dalam sekejap? Cara ini seringkali seliweran di media sosial terutama TikTok dimana cara mengaplikasikannya hanya dalam sekali coret dan kalian sudah memiliki winged eyeliner yang bagus.

Ingin tahu gimana caranya? Yuk, simak cara bikin eyeliner paling cepat berikut ini!

Gambar Wing
Letakkan tip Soulyu Precision Pro Matte Eyeliner pada bagian ujung upper lash line kemudian gerakkan kepala kalian dengan menoleh sekali saja ke arah yang berlawanan dengan cepat. Hal ini membuat kalian mendapatkan winged eyeliner dengan cepat.

Sempurnakan Wing
Setelah kalian mendapat wing dari teknik pertama, waktunya untuk menyempurnakan wing tersebut. Sempurnakan dengan Soulyu Precision Pro Matte Eyeliner dengan mengisi bagian wing yang belum rapi. 

Gambar Garis
Kalian bisa menggambar garis dari sudut mata atau di dekat tear duct mata, kemudian menggambar garis melewati upper lash line hingga ke bagian wing. Opsi lainnya, kalian bisa menggambar garis dari tengah upper lash line hingga ke bagian wing.

Hanya dengan sekali coret aja bisa dapetin tampilan eyeliner se-perfect ini kan? Apalagi menggunakan Soulyu Precision Pro Matte Eyeliner, kalian bisa mendapatkan tampilan eyeliner ini dengan lebih cepat lagi. Dengan aplikatornya yang tipis dan presisi, kalian bisa mendapatkan tampilan winged eyeliner dalam sekejap. 

Selain itu, kalian tidak perlu khawatir kulit area mata rusak, karena Soulyu Precision Pro Matte Eyeliner mengandung Butylene Glycol dan Panax Ginseng Root Extract yang dapat membuat area mata tetap terhidrasi, terlindungi, dan lembab. Ingin produk-produk Soulyu yang lainnya? Yuk, cek di e-commerce kesayangan kalian dan nikmati promo-promonya!

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/611/3188275/soulyu-lYLk_large.jpg
Donat Butter Baby X Soulyu Padukan 3 Rasa Unik, Dibanderol Rp70 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/611/3188273/soulyu-t24O_large.jpg
Soulyu Beauty X Butter Baby Luncurkan Lip Glassie, Ajak Perempuan Lebih Percaya Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/611/3174057/soulyu-N4of_large.jpg
SOULYU X LEKA Beli Makeup, Ada Hadiah Spesial untuk Top Spender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/611/3172113/soulyu-MdSX_large.jpg
Soulyu Ramaikan International Bazaar di Binus School Serpong: Murid dan Orangtua Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/611/3146082/one_pot_look_cara_tampil_on_point_dalam_3_menit_dengan_soulyu_chewy_butter_pot-YDKv_large.jpg
One Pot Look, Cara Tampil On Point dalam 3 Menit dengan Soulyu Chewy Butter Pot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/611/3144773/ceo_soulyu_beauty_valencia_tanoesoedibjo_hadir_di_store_beauty_haul_mall_kelapa_gading-m7IQ_large.jpg
CEO Soulyu Beauty, Valencia Tanoesoedibjo Hadir di Store Beauty Haul Mall Kelapa Gading
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement