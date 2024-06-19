Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Resorts World One Sandar di Tanjung Priok, Simak 8 Tips Naik Kapal Pesiar bagi Pemula

Janila Pinta , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |07:48 WIB
Resorts World One Sandar di Tanjung Priok, Simak 8 Tips Naik Kapal Pesiar bagi Pemula
Kapal pesiar Resorts World One (Foto: Instagram/@resortsworldcruises.id)
A
A
A

KAPAL pesiar Resorts World One bersandar di Jakarta, pada Minggu, 16 Juni 2024. Kapal pesiar ini berlabuh di terminal penumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan berangkat pukul 21.00 WIB dengan rute Jakarta-Singapura-Malaysia selama enam hari lima malam.

Perjalanan menggunakan kapal pesiar belakangan ini kian diminati traveler Tanah Air. Harga murah dan fasilitas menginap di atas laut memberikan kemudahan untuk menikmati perjalanan.

Nah, mungkin sebagian dari Anda sudah memesan tiket kapal pesiar dan ini merupakan kali pertama. Tak perlu khawatir, kini ada tips dan trik mengatasi perjalanan kapal pesiar pertama kali lho.

Berikut ulasannya seperti dilansir Okezone dari laman Aol.

1. Perhatikan destinasi
Sebelum memesan tiket perjalanan alangkah baiknya, Anda melihat secara rinci destinasi tujuan, dan cocokan dengan gaya traveling Anda. Jika ingin ke pantai maka kawasan Asia akan sangat cocok.

2. Cetak brosur
Sangat penting untuk cetak brosur dan melihat rincian perjalanan dengan detail sehingga Anda tidak akan salah destinasi. Dan, tanyakan pada agen travel pilihan untuk menjelaskan secara rinci.

5 Mitos Berlibur Naik Kapal Pesiar

3. Tiba lebih awal di pelabuhan
Untuk memastikan bahwa Anda tidak akan ketinggalan kapal, tiba di pelabuhan keberangkatan setidaknya sehari sebelum jadwal keberangkatan Anda. Ini adalah langkah yang sangat penting karena kapal pesiar tidak akan menunggu Anda jika Anda terlambat.

Meski kebanyakan kapal berangkat pada sore hari, keterlambatan pesawat atau kemacetan lalu lintas bisa menghambat rencana perjalanan Anda. 

Jika Anda melakukan perjalanan ke luar negeri, pertimbangkan untuk tiba dua atau tiga hari sebelumnya untuk menghindari jet lag dan untuk memiliki waktu untuk menikmati pelabuhan sebelum berlayar.

4. Gunakan asuransi travel
Memang di setiap kapal pesiar selalu disediakan jasa dokter. Namun, lebih baik, Anda miliki asuransi traveling terlebih dahulu karena ini akan sangat membantu untuk menghemat biaya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/406/3022995/ilustrasi_kapal_pesiar-V2Ya_large.JPG
Jadi Tren Kaum Milenial, Ini Lho 5 Keseruan Liburan Mewah di Kapal Pesiar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/406/3022862/kapal_pesiar_resorts_world_one-1W7c_large.JPG
Kemenparekraf Harap Kehadiran Kapal Pesiar Resorts World One Dongkrak Kunjungan Wisman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/406/3019568/kapal_pesiar-DOeb_large.jpg
Remaja Naik Kapal Pesiar Tinggalkan Orangtua yang Sibuk Belanja, Endingnya Jadi Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/06/02/481/2223261/new-normal-kapal-pesiar-bakal-pakai-sinar-uvc-Cku1LtUvtU.jpg
New Normal, Kapal Pesiar Bakal Pakai Sinar UVC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/12/19/406/2143833/wisata-kapal-pesiar-dilirik-milenial-demi-gengsi-di-media-sosial-fLmVxkkFSn.JPG
Wisata Kapal Pesiar Dilirik Milenial, Demi Gengsi di Media Sosial?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/20/406/2132300/kerennya-kapal-pesiar-mewah-mirip-villa-apung-tahan-terjangan-badai-fie40JHcPe.jpg
Kerennya Kapal Pesiar Mewah Mirip Villa Apung, Tahan Terjangan Badai!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement