Resorts World One Sandar di Tanjung Priok, Simak 8 Tips Naik Kapal Pesiar bagi Pemula

KAPAL pesiar Resorts World One bersandar di Jakarta, pada Minggu, 16 Juni 2024. Kapal pesiar ini berlabuh di terminal penumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan berangkat pukul 21.00 WIB dengan rute Jakarta-Singapura-Malaysia selama enam hari lima malam.

Perjalanan menggunakan kapal pesiar belakangan ini kian diminati traveler Tanah Air. Harga murah dan fasilitas menginap di atas laut memberikan kemudahan untuk menikmati perjalanan.

Nah, mungkin sebagian dari Anda sudah memesan tiket kapal pesiar dan ini merupakan kali pertama. Tak perlu khawatir, kini ada tips dan trik mengatasi perjalanan kapal pesiar pertama kali lho.

Berikut ulasannya seperti dilansir Okezone dari laman Aol.

1. Perhatikan destinasi

Sebelum memesan tiket perjalanan alangkah baiknya, Anda melihat secara rinci destinasi tujuan, dan cocokan dengan gaya traveling Anda. Jika ingin ke pantai maka kawasan Asia akan sangat cocok.

2. Cetak brosur

Sangat penting untuk cetak brosur dan melihat rincian perjalanan dengan detail sehingga Anda tidak akan salah destinasi. Dan, tanyakan pada agen travel pilihan untuk menjelaskan secara rinci.

3. Tiba lebih awal di pelabuhan

Untuk memastikan bahwa Anda tidak akan ketinggalan kapal, tiba di pelabuhan keberangkatan setidaknya sehari sebelum jadwal keberangkatan Anda. Ini adalah langkah yang sangat penting karena kapal pesiar tidak akan menunggu Anda jika Anda terlambat.

Meski kebanyakan kapal berangkat pada sore hari, keterlambatan pesawat atau kemacetan lalu lintas bisa menghambat rencana perjalanan Anda.

Jika Anda melakukan perjalanan ke luar negeri, pertimbangkan untuk tiba dua atau tiga hari sebelumnya untuk menghindari jet lag dan untuk memiliki waktu untuk menikmati pelabuhan sebelum berlayar.

4. Gunakan asuransi travel

Memang di setiap kapal pesiar selalu disediakan jasa dokter. Namun, lebih baik, Anda miliki asuransi traveling terlebih dahulu karena ini akan sangat membantu untuk menghemat biaya.