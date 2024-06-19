Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ibunda Aldi Taher Dirawat di Rumah Sakit, Alami Serangan Stroke dan Infeksi Paru

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |13:07 WIB
Ibunda Aldi Taher Dirawat di Rumah Sakit, Alami Serangan Stroke dan Infeksi Paru
Ibunda Aldi Taher dirawat di rumah sakit akibat stroke. (Foto: MPI/ Ayu Utami)
A
A
A

PRESENTER Aldi Taher membenarkan bahwa saat ini sang ibunda, Rosita tengah dirawat di rumah sakit. Sang ibunda sudah lima hari dirawat di rumah sakit karena mengalami serangan stroke.

Ini bukan pertama kalinya ibunda Aldi Taher mengalami stroke, sebelumnya juga beliau pernah mengalami hal yang sama.

"Ibu hampir lima hari dirawat di RS, awalnya badan segar aja cuma ibu memang punya pengalaman kena stroke udah lama," kata Aldi Taher di kediamannya di kawat Ciganjur, Jakarta Selatan, Selasa 18 Juni 2024.

Namun setelah diobservasi oleh dokter, ternyata bukan cuma stroke saja. Ibunda Aldi Taher juga mengalami infeksi paru-paru.

Aldi Taher

