7 Tempat Wisata Populer di Tawangmangu, Cocok Dieksplor saat Liburan Sekolah

TAWANGMANGU merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah yang kaya akan destinasi wisata. Desa yang terkenal dengan keindahan alam pegunungannya ini berlokasi di lereng Gunung Lawu yang menawarkan segudang destinasi wisata yang sayang untuk dilewatkan.

Tawangmangu memiliki beragam tempat wisata yang menawarkan keindahan alam dan pengalaman yang tak terlupakan. Dari air terjun yang menakjubkan, kebun teh yang menenangkan, hingga candi yang penuh sejarah.

Berikut Okezone rangkumkan tujuh tempat wisata populer di Tawangmangu, Jawa Tengah.

1. Sakura Hills

Sakura Hills menjadi satu-satunya tempat yang bisa memberikan Anda pengalaman tak biasa tersebut. Sakura Hills yang mengusung konsep wisata ala negeri sakura itu berkolaborasi dengan eloknya panorama Gunung Lawu.

Tempat wisata ini berlokasi di Jalan Tawangmangu-Magetan, Cemoro Kandang, Kecamatan Tawangmangu. Di sini pengunjung akan disambut dengan bagunan-bangunan khas Jepang yang terpampang di keindahan Gunung Lawu.

(Foto: Instagram/@sakurahills_tawangmangu)

Wisatawan juga bisa melakukan berbagai aktivitas seru, seperti di Gerbang Torii Path, Takeshi Castle, hingga Samurai Park. Sakura Hills juga dilengkapi oleh berbagai fasilitas seperti sewa kimono, sewa perahu, resto, mushola, dan toilet. Untuk tiket masuknya hanya dibanderol mulai dari Rp20-25 ribu saja perorangnya.

2. Bukit Mongkrang

Bukit Mongkrang merupakan salah satu trek yang cocok untuk pendaki pemula. Meski cukup mudah, keindahan dan keunikan destinasi ini juga tak kalah dengan bukit-bukit atau pegunungan lainnya. Pengunjung bisa berfoto ria di hamparan padang ilalang yang menarik untuk dijadikan latar belakang gambar Anda.

Bukit Mongkrang terletak di Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu. Wisatawan hanya perlu membayar Rp10 ribu untuk memasuki bukit ini dan dikenakan Rp15 ribu jika ingin berkemah.

Untuk fasilitasnya sendiri juga sudah terbilang lengkap mulai dari lahan parkir, toilet, mushola, warung, hingga tempat penyewaan alat camping sehingga Anda tak perlu repot-repot membawa peralatannya dari rumah.

(Foto: Instagram/@nainiroose_)

3. Agrowisata Desa Nglurah

Agrowisata Desa Nglurah merupakan sebuah desa yang terkenal sebagai pusat tanaman hias dan obat-obatannya. Anda harus merasakan berkeliling desa yang setiap rumahnya dihiasi berbagai tanaman yang cantik.

Sepanjang desa dipenuhi oleh ragam flora indah dan pengunjung juga bisa membeli tanaman-tanaman ciamik tersebut untuk di bawa pulang. Selain itu, agrowisata yang berada di Jalan Candi Menggung Nglurah.

Aneka tanaman hias di desa ini ternyata tidak hanya dinikmati oleh wisatawan lokal, lho. Tanaman hias di sini bahkan sudah dijual hingga ke negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.

(Foto: Instagram/@tuttuuuuutya)

4. Rumah Atsiri Indonesia

Tempat wisata selanjutnya yang tak kalah unik dan menarik adalah Rumah Atsiri Indonesia. Tempat wisata ini mengusung konsep edukasi mengenai pembuatan minyak esensial dari taman atsiri itu sendiri. Taman yang merupakan hasil restorasi ari pabrik Citronella Indonesia Bulgaria ini berlokasi di Jalan Watusambang, Plumbon, Kecamatan Tawangmangu.

Sembari mempelajari informasi sejarah dari minyak atsiri di museum essential oil, wisatawan juga bisa menikmati Aromatic Garden yang dipenuhi aneka ragam jenis bunga yang indah. Fasilitas di objek wisata ini juga sudah lengkap dan biaya masuknya Rp50 ribu per orang.