Sport Tourism Jadi Tren Baru Pariwisata, Kemenparekraf: Beri Multiplier Effect ke Perekonomian

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menilai sport tourism atau wisata olahraga menjadi tren baru dalam sektor pariwisata.

Terbukti dengan maraknya acara marathon yang digelar baik nasional maupun internasional. Bahkan, tidak sedikit acara marathon ini diikuti oleh sederet artis ternama.

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Nia Niscaya menjelaskan, lahirnya sport tourism ini bermula dari adanya pandemi Covid-19.

"Rupanya pandemi itu mengajarkan kita untuk lebih sadar akan pentingnya kesehatan dan nampaknya ini juga berpengaruh kepada trend pariwisata yang baru yaitu adanya sport tourism baik internasional maupun dan nasional," kata Nia dalam acara The Weekly Brief with Sandiaga Uno secara virtual, Rabu (19/6/2024).

Ia pun tak menampik bahwa dengan adanya sport tourism ini dapat memberikan efek berlapis yang positif bagi perekonomian nasional.

"Memang pasar ini besar dan juga luas, dan juga sport tourism ini bisa memberikan multiplier effect kepada perekonomian," tuturnya.