Indeks Pariwisata RI Naik ke Peringkat 22, Angela Tanoesoedibjo Optimis Kunjungan Wisman Meningkat

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo optimis Indonesia akan menggaet lebih banyak lagi kunjungan wisatawan mancanegara, setelah meningkatnya peringkat Travel and Tourism Index (TTDI) 2024 Indonesia ke posisi 22 dari total 119 negara.

Menurutnya, meski pada laporan TTDI 2024 masih memiliki beberapa poin yang harus dibenahi terkhusus menyangkut masalah kesehatan, kebersihan, dan infrastruktur, Indonesia sejatinya telah memiliki bekal 5 pilar unggulan yang mendapatkan apresiasi besar.

“Untuk persoalan health dan hygien, sejak masa pandemi Covid lalu, kita sudah mengeluarkan program CHSE (Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability). Ini menunjukkan keseriusan kita dalam mengatasi permasalahan kesehatan dan kebersihan khususnya di sektor pariwisata,” kata Angela di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2024).

(Foto: MPI/Dimas AF)

Sementara untuk bottom pillar lainnya, terutama menyangkut kebijakan bebas visa (openness to T&T), Kemenparekraf akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, sehingga penilaian untuk poin ini dapat mengalami perubahan.

Akan tetapi dengan pencapaian saat ini saja, dirinya optimis peningkatan indeks pariwisata pada laporan TTDI dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara.

“TTDI ini kan semacam raport, raport independen dengan parameter-parameter yang ada itu menjadi tolak ukur nilai bahwa posisi pariwisata kita bagus. Dan saya rasa bisa dirasakan langsung oleh kita, apalagi bila dibandingkan negara-negara yang ada tabel tersebut,” jelas dia.

“Pastinya pilar-pilar lain akan ditingkatkan. Ini fondasinya sudah ditetapkan, jadi yang paling utama itu kemudahan untuk masuk ke Indonesia karena perbandingannya dengan negara tetangga, hari ini mereka juga sudah jauh lebih mudah,” tambah Angela.