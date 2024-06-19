Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Indeks Pariwisata RI Naik ke Peringkat 22, Angela Tanoesoedibjo Optimis Kunjungan Wisman Meningkat

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |20:57 WIB
Indeks Pariwisata RI Naik ke Peringkat 22, Angela Tanoesoedibjo Optimis Kunjungan Wisman Meningkat
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno dan Wamenparekraf, Angela Tanoesoedibjo (Foto: MPI/Dimas AF)
A
A
A

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo optimis Indonesia akan menggaet lebih banyak lagi kunjungan wisatawan mancanegara, setelah meningkatnya peringkat Travel and Tourism Index (TTDI) 2024 Indonesia ke posisi 22 dari total 119 negara.

Menurutnya, meski pada laporan TTDI 2024 masih memiliki beberapa poin yang harus dibenahi terkhusus menyangkut masalah kesehatan, kebersihan, dan infrastruktur, Indonesia sejatinya telah memiliki bekal 5 pilar unggulan yang mendapatkan apresiasi besar. 

“Untuk persoalan health dan hygien, sejak masa pandemi Covid lalu, kita sudah mengeluarkan program CHSE (Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability). Ini menunjukkan keseriusan kita dalam mengatasi permasalahan kesehatan dan kebersihan khususnya di sektor pariwisata,” kata Angela di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2024). 

Kemenparekraf

(Foto: MPI/Dimas AF)

Sementara untuk bottom pillar lainnya, terutama menyangkut kebijakan bebas visa (openness to T&T), Kemenparekraf akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, sehingga penilaian untuk poin ini dapat mengalami perubahan. 

Akan tetapi dengan pencapaian saat ini saja, dirinya optimis peningkatan indeks pariwisata pada laporan TTDI dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara.  

“TTDI ini kan semacam raport, raport independen dengan parameter-parameter yang ada itu menjadi tolak ukur nilai bahwa posisi pariwisata kita bagus. Dan saya rasa bisa dirasakan langsung oleh kita, apalagi bila dibandingkan negara-negara yang ada tabel tersebut,” jelas dia.

“Pastinya pilar-pilar lain akan ditingkatkan. Ini fondasinya sudah ditetapkan, jadi yang paling utama itu kemudahan untuk masuk ke Indonesia karena perbandingannya dengan negara tetangga, hari ini mereka juga sudah jauh lebih mudah,” tambah Angela.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement