HOME WOMEN TRAVEL

Meroket ke Posisi 22, Indeks Pariwisata Indonesia Ungguli Malaysia dan Thailand

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |20:38 WIB
Meroket ke Posisi 22, Indeks Pariwisata Indonesia Ungguli Malaysia dan Thailand
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno dan Wamenparekraf, Angela Tanoesoedibjo (Foto: MPI/Dimas AF)
PRESTASI gemilang dicapai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI. Peringkat pencapaian Travel and Tourism Index (TTDI) 2024 Indonesia berhasil naik ke posisi 22 dari total 119 negara.

Dalam sambutannya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, pencapaian super keren ini tentunya tidak terlepas dari upaya dan kerja keras Kemenparekraf dalam melakukan kolaborasi dengan stakeholders, kementerian lembaga, dan industri terkait. 

“Inilah hasil konsitensi kita dalam berkolaborasi. Namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita benahi. Karena masih ada beberapa bottom pillar yang menjadi sorotan kita,” ucap Sandi di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2024). 

Lebih lanjut kata dia, pekerjaan rumah atau PR besar yang harus segera dibenahi Indonesia mecakup elemen kesehatan dan kebersihan, infrastruktur, hingga ICT readiness. Bila dapat diselesaikan dengan baik, dampak positifnya akan sangat besar bagi industri pariwisata dalam negeri. 

Sementara untuk lima pilar unggulan Indonesia sendiri terdiri dari prioritas terhadap travel dan turis, keberlanjutan travel dan turis, sumber daya alam, dampak sosial ekonomi, dan sumber daya kultural.

Multiplier effect-nya sangat besar. investor bisa jadi melihat kalau pariwisata kita sangat berpotenai. Alhasil investasi, jumlah lapangan kerja, dan ekonomi masyarakat akan meningkat,” terang mantan Ketua Kadin ini.

Hal senada dilontarkan oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo. Menurut Angela, pencapaian Indonesia pada TTDI 2024 dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan wisatawan mancanegara.

 

