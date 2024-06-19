Park Hyatt Jakarta City Hotel Terbaik Versi Luxury Award Asia Pacific 2024

PARK Hyatt Jakarta sukses meraih penghargaan sebagai Hotel Kota Terbaik Posisi Pertama di Asia Pasifik untuk Indonesia dalam Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2024.

Penghargaan bergengsi ini merupakan bukti dedikasi Park Hyatt Jakarta dalam memberikan layanan luar biasa, akomodasi mewah, dan pengalaman tak terlupakan bagi para tamunya.

Park Hyatt Jakarta terus berkomitmen untuk menyediakan standar tertinggi dalam kenyamanan dan kemewahan, menjadikan setiap kunjungan tamu sebagai momen yang istimewa.

(Foto: Park Hyatt Jakarta)

Terletak strategis di pusat ibu kota, Park Hyatt Jakarta tidak hanya menawarkan kemewahan dalam fasilitas dan pelayanan, tetapi juga memanjakan tamu dengan pemandangan spektakuler Monumen Nasional (Monas) serta akses mudah ke berbagai destinasi budaya dan bisnis di sekitarnya

"Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tamu dan tim kami, hingga kami mendapatkan pencapaian ini, karena berkat dukungan dan kepercayaan Anda sangat berarti bagi kami, dan kami akan terus berupaya untuk memberikan pengalaman terbaik yang layak Anda dapatkan" tutur Executive Assistant Manager Sales & Marketing Park Hyatt Jakarta, Marisa Fera.