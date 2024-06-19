Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Perlukah Koper Dibungkus Plastik di Bandara? Begini Penjelasan Pakar

Janila Pinta , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |18:33 WIB
Perlukah Koper Dibungkus Plastik di Bandara? Begini Penjelasan Pakar
Koper dibungkus plastik (Foto: Pinterest)
KOPER terbungkus plastik bukanlah pemandangan asing yang ditemui di bandara. Cukup umum ditemukan para penyedia layanan pembungkus koper yang menawarkan Anda perlindungan tambahan dengan biaya tertentu. 

Biayanya juga bervariasi tergantung penawaran masing-masing. Semakin mahal, biasanya semakin bertambah juga penawarannya seperti menyediakan asuransi perjalanan.

Sebagian penumpang biasanya memutuskan membungkus koper mereka agar barang bawaannya bisa lebih aman. Namun, apakah dengan membungkus koper dengan plastik wrap itu bisa membuatnya lebih aman? 

Berikut penjelasan yang disampaikan oleh Saraiah Davis, manajer keamanan transportasi, dan Lorie Dankers, juru bicara Administrasi Keamanan Transportasi (TSA) kepada Travel and Leisure.

Koper biasanya akan menempuh perjalanan yang cukup jauh dari konter bagai sebelum akhirnya masuk ke pesawat. Barang yang sudah didaftarkan di bagasi akan melewati berbagai prosedur keamanan, termasuk melewati sistem pendeteksi bahan peledak. Pemindai 3D tersebut akan mengidentifikasi barang apapun yang berpotensi menimbulkan ledakan.

6 Penyebab Koper Hilang di Bandara

“Jika teknologi menandai tas tersebut, gambar sinar-X 3D akan dikirim ke petugas TSA untuk ditinjau. Petugas TSA melihat ratusan gambar sinar-X, sehingga mereka mengetahui seperti apa benda umum yang terlihat di layar sinar-X,” jelas Dankers.

Teknologi tersebut tidak akan membedakan antara koper yang dibungkus atau tidak. Jadi, jika koper Anda tersebut ditandai saat melewati sistem deteksi peledak tersebut, maka petugas akan tetap membuka koper Anda untuk pemeriksaan fisik meski koper itu sudah dibungkus sebelumnya.

Setelah petugas meninjau gambar yang dihasilkan dari pemindai 3D, koper Anda akan dikirimkan ke maskapai penerbangan jika aman atau koper Anda akan ditandai untuk pemeriksaan fisik jika menunjukkan tanda-tanda bahan peledak di sistem pendeteksi. Biasanya, hanya sekitar 5 persen barang bawaan yang dibuka untuk pemeriksaan fisik.

Dalam pemeriksaan fisik itu petugas akan membuka koper dengan segala cara. Jika koper tersebut dibungkus, maka pembungkusnya akan dipotong agar bisa melakukan pemeriksaan pada koper. Setiap ruang pemeriksaan bagasi sudah dilengkapi kamera CCTV dengan akuntabilitas tinggi sehingga tidak perlu cemas akan pencarian, demikian pernyataan Davis.

 

