Okezone.com
HOME WOMEN TRAVEL

KEK Tanjung Lesung Siapkan Paket Wisata Dukung Pengembangan Health Tourism, Bisa Ngapain Aja?

Rizka Diputra , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |18:15 WIB
KEK Tanjung Lesung Siapkan Paket Wisata Dukung Pengembangan <i>Health Tourism</i>, Bisa Ngapain Aja?
KEK Tanjung Lesung (Foto: KEK Tanjung Lesung)
A
A
A
KEGIATAN perjalanan wisata dalam rangka mendapat pelayanan kesehatan atau health tourism bukanlah hal asing bagi masyarakat Indonesia.  Tak dipungkiri, Indonesia mengalami kehilangan banyak devisa karena banyaknya WNI yang memilih berobat sekaligus berwisata ke luar negeri, seperti ke Malaysia dan Singapura.

Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) pada tahun 2021, Indonesia merupakan kontributor terbesar dalam hal kunjungan medis ke luar negeri dengan total pengeluaran mencapai Rp161 triliun. 

Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia pun kini membuat health tourism (wisata kesehatan) sebagai salah satu fokus utama dalam pengembangan pariwisata. Kemenkes RI telah menunjuk beberapa rumah sakit untuk menyelenggarakan wisata medis di dalam negeri.

Kini masyarakat Indonesia mungkin tidak perlu lagi ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan kesehatan, menyusul kerja sama antara Rumah Sakit Premier Bintaro dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung yang dilakukan pada Jumat pekan lalu.

Pantai Tanjung Lesung

(Foto: KEK Tanjung Lesung)

KEK Tanjung Lesung kini menyediakan paket wisata khusus bagi pasien meliputi land sport, aero sport maupun water sport. Selain itu, KEK Tanjung Lesung akan menyediakan juga akomodasi sekaligus venue untuk kegiatan bagi pasien RS Premier Bintaro.

Kawasan wisata ini juga memiliki empat pantai yang bisa dikunjungi, yaitu Pantai Lalassa, Pantai Tanjung Lesung Beach Hotel & Resort, Pantai Bodur dan Pantai Ladda.

Direktur Utama KEK Tanjung Lesung, Poernomo Siswoprasetijo menjelaskan, KEK Tanjung Lesung tidak hanya punya pantai yang indah bagi wisatawan tapi juga punya 25 aktivitas seru, di antaranya berenang di pantai yang jernih, menikmati sunrise dan sunset dengan latar Anak Gunung Krakatau, snorkeling, diving, hingga bermain jet ski.

Wisatawan juga bisa menjajal naik stand up paddle board, atau keliling kawasan dengan sepeda atau sepeda listrik, atau menyaksikan panorama Gunung Krakatau dengan pesawat Cessna 152 & 172. Sedangkan untuk akomodasi, pengelola menyediakan berbagai pilihan, yaitu Tanjung Lesung Hotel & Resort, Villa Kalicaa, homestay Ladda Bay Village, Lallasa Container Inn, dan Camping Camp. 

 

