HOME WOMEN TRAVEL

Pati Viral hingga Nama Diubah di Google Maps, Begini Reaksi Sandiaga Uno

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |16:30 WIB
Pati Viral hingga Nama Diubah di Google Maps, Begini Reaksi Sandiaga Uno
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: MPI/Muhammad Sukardi)
A
A
A

DESA Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah kian ramai menjadi perbincangan warganet di media sosial.

Hal itu terkait tragedi pengeroyokan bos rental mobil berujung maut. Kasus inipun turut mendapat perhatian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno.

Ada beberapa hal yang disoroti Menparekraf Sandi, mulai dari industri rental mobil hingga viralnya Sukolilo di Pati sempat diubah namanya di Google Maps. Apa pendapatnya?

Sandi menjelaskan, Kemenparekraf turut menuntut penegakan hukum atas kejadian tersebut.

"Rental ini salah satu bagian dari rantai pasok pariwisata. Ya, berwisata menggunakan rental sudah menjadi salah satu hal yang paling diminati," kata Sandi saat ditemui MNC Portal di Gedung Sapta Pesona, Kemenparekraf, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

"Dampak positif dari industri itu bukan hanya bagi wisatawan, tapi juga ke pengemudi hingga penyewa mobil," jelasnya.

Karena punya peran yang cukup penting dalam rantai pasok pariwisata, mantan Wagub DKI Jakarta ini menegaskan bahwa harus ada tata kelola industri yang tepat.

Artinya, hadirnya rental kendaraan ini jangan sampai menimbulkan perselisihan atau percekcokan yang sampai berdampak secara nasional, seperti di Pati. Ya, baru-baru ini Google Maps mengubah nama desa di Pati, tempat tragedi terjadi.

 

Halaman:
1 2
      
